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День учителя 2023: фильмы о жизни педагогов для приятного просмотра

Лучшие фильмы про учителей (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Учителя играют огромную роль при формировании личности детей. Они могут заложить правильные ценности, принципы, научить себя вести в большом коллективе достойно и повлиять на дальнейшую жизнь.

РБК-Украина (проект Styler) по случаю Дня учителя подготовило список лучших и разножанровых, на наш взгляд, фильмов о преподавателях.

Опасные мнения

В центре сюжета предстает автобиографическая история Луэнн Джонсон - она была морской пехотинкой, но после отставки посвятила свою жизнь образованию. Она учила детей из малообеспеченных семей.

 

Учитель взамен

Это история Генри Барта, получающего временную работу в проблемной школе. Здесь преподаватели на постоянной основе сталкиваются с неблагодарностью и непониманием со стороны учащихся.

 

Императорский клуб

История о давней ошибке учителя по античной истории и о том, насколько это влияет на жизнь учащихся. Фильм о частной школе с очень аристократичным учителем.

 

Писатели свободы

В фильме показана история одной проблемной школы, где преподает английский молодая учительница Эрин Грюэль. Здесь учатся подростки разных рас, они живут в опасном районе города, ненавидят других, а значит, ненавидят друг друга. Но Эрин не собирается оставить все как есть, она начинает свою борьбу за объединение этих детей и у нее в запасе есть очень необычные методы.

 

Улыбка Мона Лизы

Сюжет истории разворачивается в американском женском колледже, откуда выпускаются образованные и элегантные дамы, правда, только для того, чтобы стать кому-то хорошей женой.

Но все меняется, когда в колледже появляется преподаватель истории искусств Энн Уотсон с новыми мыслями, которая собственным примером показывает своим юным протеже, что мир не сошелся клином на браке и материнстве, что женщина тоже человек и имеет свое право на многие вещи.

 

Союз мертвых поэтов

Этот фильм рассказывает историю молодого учителя английского языка, который меняет жизнь своих учеников и учит их думать самостоятельно и жить полноценной жизнью, не упуская возможностей для хорошего и светлого будущего.

 

Перед классом

В центре сюжета встает парень с синдромом Туретта выраженным настолько, что его постоянно выгоняют из кафе, кинотеатров и других заведений, потому что он мешает другим, раздражает их своими звуками и кажется людям странным и даже ненормальным.

Учителя в школе заставляют парня отсаживаться спиной к классу, потому что считают, что он срывает уроки. Но когда он вырос, то захотел стать учителем, которого никогда не имел - который поймет и принимает тебя таким, как ты есть.

 

Раньше мы писали День учителя 2023 года: когда приветствовать педагогов.

А также рассказывали о лучших поздравлениях для педагогов в стихах, прозе и СМС.

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