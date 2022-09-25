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День учителя 2022: когда и как правильно поздравить украинских педагогов

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 16:34
День учителя 2022: когда и как правильно поздравить украинских педагогов Фото: Когда в Украине День учителя (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

День учителя для украинцев – один из важнейших профессиональных праздников, ведь своих учителей, особенно первых, мы запоминаем на всю жизнь.

Как и когда правильно поздравлять педагогов, читайте ниже в материале Styler.

Когда отмечают День учителя в Украине

Традиционно праздник отмечается в первое воскресенье октября, поэтому дата постоянно меняется.

В этом году педагогов нужно поздравить 2 октября. Поскольку День учителя – это всегда воскресенье, все поздравительные мероприятия проходят накануне – в пятницу. А в воскресенье можно еще раз поздравить педагога, например, прислав хорошую картинку, или позвонив по телефону.

Интересно, что в первое воскресенье октября учителей поздравляют только в бывших странах Советского Союза. Такой традиции положили начало в 1980 году, назвав праздник – День работников образования.

Многие страны поздравляют педагогов 5 октября – во Всемирный день учителя, который был установлен ЮНЕСКО.

День учителя 2022: когда и как правильно поздравить украинских педагогов

Фото: в День учителя поздравляют педагогов с профессиональным праздником (freepik)

Традиции на День учителя

Всех преподавателей в этот день традиционно поздравляют цветами, сладостями, открытками, теплыми словами. Хотя от таких подарков в последнее время стараются отказываться, ведь для подарков родители учеников "сбрасываются добровольно-принудительно".

Ученики организуют концерты и разные мероприятия, а уроки в этот день обычно сокращены.

Интересной традицией является День самоуправления, когда старшеклассники берут на себя управление школой, проводят уроки в младших классах и дают учителям немного отдохнуть.

Также в этот день можно посетить школу выпускникам и поздравить своих любимых учителей - особенно классных руководителей или первых учителей.

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