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День вчителя в Україні: дата і історія свята

STYLERЖиття    04.10.2019 - 16:23
День вчителя в Україні: дата і історія свята
День вчителя в Україні в 2019 році (Колаж РБК-Україна)

У жовтні святкують День вчителя не тільки в Україні, а і у всьому світі

День вчителя в Україні відзначається в першу неділю жовтня і в 2019 році він випав на 6 жовтня. В Україні цей день називається – День працівників освіти і в цей день прийнято вітати не тільки шкільних педагогів, а також тих викладачів, які працюють в дитячих садках, профтехучилищах, коледжах і вищих навчальних закладах.

Також, щорічно, 5 жовтня відзначається Всесвітній день учителів – саме в цей день в 1966 році пройшла конференція, скликана Юнеско та Міжнародною організацією праці, яка прийняла рекомендацію "Про положення вчителів" – перший документ, який визначав умови праці вчителів. Це свято, що входить в список ООН, відзначають більш ніж у 100 країнах світу.

День вчителя в Україні: дата і історія свята

День вчителя святкують у багатьох країнах (Фото: pixabay.com)

У 1980 році День учителя почали відзначати в країнах СРСР, а в Україні він офіційно був затверджений указом Президента в 1994 році.

Так як в Україні День вчителя завжди випадає на вихідний день, то всі урочисті заходи переносяться на п'ятницю. Учні шкіл та дитячих садків готують до Дня вчителя концерти і привітання – таким чином вони висловлюють свою вдячність за нелегку працю і турботу, яку дарують їм педагоги. У багатьох школах учні малюють стінгазети, роблять вироби своїми руками, а також обдаровують улюблених вчителів квітами і цукерками.

В останні роки одним з атрибутів свята став День самоврядування. Старшокласники вибирають директора, а також призначають тих, хто буде проводити уроки в молодших класах. А вчителям у цей день дають відпочити.

В цей день робочий день скорочений і закінчується урочистим концертом на честь улюблених педагогів. Зазвичай в такі дні привітати вчителів приходять і ті, хто вже давно закінчив школу або навчальний заклад.

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