День Тетяни: душевні привітання для іменинниць у прозі, віршах та листівках

12 січня за новим календарем відзначають день Тетяни. Це чудова нагода привітати своїх близьких, знайомих та колег Тетян з днем ангела.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання з Днем Тетяни у віршах, картинках і прозі.
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Тетяно, з днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене тільки світлом, теплом і любов’ю, а ангел-охоронець завжди буде поруч!
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Люба Тетянко, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, сімейного благополуччя та багато щасливих моментів. Нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю і теплом.
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Тетяно, вітаємо тебе з днем ангела! Бажаємо тобі яскравих вражень, цікавих подорожей і незабутніх моментів. Нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю і щастям.
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З Днем ангела, Тетяно! Нехай у твоєму житті буде більше радісних моментів, а серце твоє розцвітає від щастя!
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Тетяно, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі залишатися такою ж яскравою, позитивною та вірною подругою. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для кохання, радості та натхнення.
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Вітаємо з Днем ангела, Тетяно! Нехай цей день принесе тобі багато тепла та щирих побажань, а твій ангел захищатиме тебе у всіх починаннях
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З Днем ангела, Тетяно! Бажаємо здоров'я, удачі та безмежної радості в серці, а твій ангел нехай веде тебе лише до найкращого!
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Дорога Тетянко, вітаємо з Днем ангела! Нехай твій день буде наповнений теплом і радістю, а ангел-охоронець дарує тобі підтримку та натхнення.
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Тетяно, вітаю зі святом твого ангела-охоронця! Бажаємо, щоб кожен твій день був як яскраве сонце, а ангел завжди був на твоєму боці.
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З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я в цю днину!
Хочу щастя побажати
І здоров’я всій родині.
Радості, грошей, кохання,
Благих днів та світлих дум,
Хай здійсняться всі бажання
І обходить тебе сум!
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Прийми, Тетянко, привітання
У цей чудовий, світлий день!
Хай всі збуваються бажання,
Душа співає хай пісень!
Нехай кохання зігріває,
Несе надію і тепло,
Життя, мов квітка, розцвітає,
Й дарує радість і добро!
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Тетянка, Танічка, Танюша,
Хай радість гріє твою душу,
До тебе ангел твій прийде,
Й за руку щастя приведе!
В святковий день оцей січневий
Відчуй себе, мов королева!
Хай всі збуваються надії
І, звісно, потаємні мрії!
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Тетянко, мила,
Ти - прекрасна фея!
Ти диво з див -
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі повік добра,
Щоб ти завжди щасливою була!
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З Днем ангела Тетянці вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі,
Думки твої хай будуть чистіші від сльози,
Щоб у житті не було ні шторму, ні грози!
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Чарівне ім’я - Тетяна!
В твоє свято побажаю,
Щоб здорова була й гарна,
Щоб проблем і бід не знала.
Щоб сама кохала ніжно,
Й трепетно була кохана.
У цей день холодний, сніжний
Всі букети - для Тетяни!
Привітання до дня Тетяни (зображення: Твій Світ)
Привітання до дня Тетяни (зображення: forkids.org.ua)
Нещодавно ми розповідали про те, у кого день ангела в січні.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Твій Світ, Жіночий журнал Ліза, forkids.org.ua.