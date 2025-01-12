День Татьяны: душевные поздравления для именинниц в прозе, стихах и открытках

12 января по новому календарю отмечают день Татьяны. Это прекрасная возможность поздравить своих близких, знакомых и коллег Татьян с днем ангела.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с Днем Татьяны в стихах, картинках и прозе.
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Татьяна, с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена только светом, теплом и любовью, а ангел-хранитель всегда будет рядом!
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Дорогая Таня, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, семейного благополучия и много счастливых моментов. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостью и теплом.
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Татьяна, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем тебе ярких впечатлений, интересных путешествий и незабываемых моментов. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем.
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С Днем ангела, Татьяна! Пусть в твоей жизни будет больше радостных моментов, а сердце твое расцветает от счастья!
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Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе оставаться такой же яркой, позитивной и верной подругой. Пусть в твоей жизни всегда будет место для любви, радости и вдохновения.
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Поздравляем с Днем ангела, Татьяна! Пусть этот день принесет тебе много тепла и искренних пожеланий, а твой ангел будет защищать тебя во всех начинаниях
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С Днем ангела, Татьяна! Желаем здоровья, удачи и безграничной радости в сердце, а твой ангел пусть ведет тебя только к лучшему!
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Дорогая Таня, поздравляем с Днем ангела! Пусть твой день будет наполнен теплом и радостью, а ангел-хранитель дарит тебе поддержку и вдохновение.
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Татьяна, поздравляю с праздником твоего ангела-хранителя! Желаем, чтобы каждый твой день был как яркое солнце, а ангел всегда был на твоей стороне.
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З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я в цю днину!
Хочу щастя побажати
І здоров’я всій родині.
Радості, грошей, кохання,
Благих днів та світлих дум,
Хай здійсняться всі бажання
І обходить тебе сум!
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Прийми, Тетянко, привітання
У цей чудовий, світлий день!
Хай всі збуваються бажання,
Душа співає хай пісень!
Нехай кохання зігріває,
Несе надію і тепло,
Життя, мов квітка, розцвітає,
Й дарує радість і добро!
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Тетянка, Танічка, Танюша,
Хай радість гріє твою душу,
До тебе ангел твій прийде,
Й за руку щастя приведе!
В святковий день оцей січневий
Відчуй себе, мов королева!
Хай всі збуваються надії
І, звісно, потаємні мрії!
***
Тетянко, мила,
Ти - прекрасна фея!
Ти диво з див -
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі повік добра,
Щоб ти завжди щасливою була!
***
З Днем ангела Тетянці вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі,
Думки твої хай будуть чистіші від сльози,
Щоб у житті не було ні шторму, ні грози!
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Чарівне ім’я - Тетяна!
В твоє свято побажаю,
Щоб здорова була й гарна,
Щоб проблем і бід не знала.
Щоб сама кохала ніжно,
Й трепетно була кохана.
У цей день холодний, сніжний
Всі букети - для Тетяни!
Поздравления ко дню Татьяны (изображение: Твій Світ)
Поздравления ко дню Татьяны (изображение: forkids.org.ua)
Недавно мы рассказывали о том, у кого день ангела в январе.
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При написании материала использовались следующие источники: Твій Світ, Жіночий журнал Ліза, forkids.org.ua.