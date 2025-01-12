День Тетяни: душевні привітання для іменинниць у прозі, віршах та листівках

12 січня за новим календарем відзначають день Тетяни. Це чудова нагода привітати своїх близьких, знайомих та колег Тетян з днем ангела.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання з Днем Тетяни у віршах, картинках і прозі.

Привітання з Днем Тетяни в прозі

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Тетяно, з днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене тільки світлом, теплом і любов’ю, а ангел-охоронець завжди буде поруч!

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Люба Тетянко, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, сімейного благополуччя та багато щасливих моментів. Нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю і теплом.

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Тетяно, вітаємо тебе з днем ангела! Бажаємо тобі яскравих вражень, цікавих подорожей і незабутніх моментів. Нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю і щастям.

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З Днем ангела, Тетяно! Нехай у твоєму житті буде більше радісних моментів, а серце твоє розцвітає від щастя!

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Тетяно, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі залишатися такою ж яскравою, позитивною та вірною подругою. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для кохання, радості та натхнення.

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Вітаємо з Днем ангела, Тетяно! Нехай цей день принесе тобі багато тепла та щирих побажань, а твій ангел захищатиме тебе у всіх починаннях

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З Днем ангела, Тетяно! Бажаємо здоров'я, удачі та безмежної радості в серці, а твій ангел нехай веде тебе лише до найкращого!

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Дорога Тетянко, вітаємо з Днем ангела! Нехай твій день буде наповнений теплом і радістю, а ангел-охоронець дарує тобі підтримку та натхнення.

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Тетяно, вітаю зі святом твого ангела-охоронця! Бажаємо, щоб кожен твій день був як яскраве сонце, а ангел завжди був на твоєму боці.

Привітання з Тетяниним днем у віршах

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З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я в цю днину!

Хочу щастя побажати

І здоров’я всій родині.

Радості, грошей, кохання,

Благих днів та світлих дум,

Хай здійсняться всі бажання

І обходить тебе сум!

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Прийми, Тетянко, привітання

У цей чудовий, світлий день!

Хай всі збуваються бажання,

Душа співає хай пісень!

Нехай кохання зігріває,

Несе надію і тепло,

Життя, мов квітка, розцвітає,

Й дарує радість і добро!

***

Тетянка, Танічка, Танюша,

Хай радість гріє твою душу,

До тебе ангел твій прийде,

Й за руку щастя приведе!

В святковий день оцей січневий

Відчуй себе, мов королева!

Хай всі збуваються надії

І, звісно, потаємні мрії!

***

Тетянко, мила,

Ти - прекрасна фея!

Ти диво з див -

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі повік добра,

Щоб ти завжди щасливою була!

***

З Днем ангела Тетянці вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі,

Думки твої хай будуть чистіші від сльози,

Щоб у житті не було ні шторму, ні грози!

***

Чарівне ім’я - Тетяна!

В твоє свято побажаю,

Щоб здорова була й гарна,

Щоб проблем і бід не знала.

Щоб сама кохала ніжно,

Й трепетно була кохана.

У цей день холодний, сніжний

Всі букети - для Тетяни!

Листівки до Дня Тетяни

Привітання до дня Тетяни (зображення: Твій Світ)

Привітання до дня Тетяни (зображення: forkids.org.ua)