День Татьяны: душевные поздравления для именинниц в прозе, стихах и открытках

12 января по новому календарю отмечают день Татьяны. Это прекрасная возможность поздравить своих близких, знакомых и коллег Татьян с днем ​​ангела.

Поздравления с Днем Татьяны в прозе

***

Татьяна, с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена только светом, теплом и любовью, а ангел-хранитель всегда будет рядом!

***

Дорогая Таня, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, семейного благополучия и много счастливых моментов. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостью и теплом.

***

Татьяна, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем тебе ярких впечатлений, интересных путешествий и незабываемых моментов. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем.

***

С Днем ангела, Татьяна! Пусть в твоей жизни будет больше радостных моментов, а сердце твое расцветает от счастья!

***

Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе оставаться такой же яркой, позитивной и верной подругой. Пусть в твоей жизни всегда будет место для любви, радости и вдохновения.

***

Поздравляем с Днем ангела, Татьяна! Пусть этот день принесет тебе много тепла и искренних пожеланий, а твой ангел будет защищать тебя во всех начинаниях

***

С Днем ангела, Татьяна! Желаем здоровья, удачи и безграничной радости в сердце, а твой ангел пусть ведет тебя только к лучшему!

***

Дорогая Таня, поздравляем с Днем ангела! Пусть твой день будет наполнен теплом и радостью, а ангел-хранитель дарит тебе поддержку и вдохновение.

***

Татьяна, поздравляю с праздником твоего ангела-хранителя! Желаем, чтобы каждый твой день был как яркое солнце, а ангел всегда был на твоей стороне.

Поздравления с Татьяниным днем в стихах

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я в цю днину!

Хочу щастя побажати

І здоров’я всій родині.

Радості, грошей, кохання,

Благих днів та світлих дум,

Хай здійсняться всі бажання

І обходить тебе сум!

***

Прийми, Тетянко, привітання

У цей чудовий, світлий день!

Хай всі збуваються бажання,

Душа співає хай пісень!

Нехай кохання зігріває,

Несе надію і тепло,

Життя, мов квітка, розцвітає,

Й дарує радість і добро!

***

Тетянка, Танічка, Танюша,

Хай радість гріє твою душу,

До тебе ангел твій прийде,

Й за руку щастя приведе!

В святковий день оцей січневий

Відчуй себе, мов королева!

Хай всі збуваються надії

І, звісно, потаємні мрії!

***

Тетянко, мила,

Ти - прекрасна фея!

Ти диво з див -

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі повік добра,

Щоб ти завжди щасливою була!

***

З Днем ангела Тетянці вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі,

Думки твої хай будуть чистіші від сльози,

Щоб у житті не було ні шторму, ні грози!

***

Чарівне ім’я - Тетяна!

В твоє свято побажаю,

Щоб здорова була й гарна,

Щоб проблем і бід не знала.

Щоб сама кохала ніжно,

Й трепетно була кохана.

У цей день холодний, сніжний

Всі букети - для Тетяни!

Открытки ко Дню Татьяны

Поздравления ко дню Татьяны (изображение: Твій Світ)

Поздравления ко дню Татьяны (изображение: forkids.org.ua)