День Святої Катерини: найсуворіші заборони цього свята

Традиції на Святій Катерині

Великомучениця Катерина була заступницею жінок та дітей. Вона покровителька наречених, молодих дружин, вагітних. Саме їй моляться про взаємне кохання та здоров'я дітям, а також просять про щасливий шлюб.

За традицією жінки ставлять три свічки, які символізують три покоління: жінку-мати, жінку-дружину та жінку-дочку. За цих свічок Великомучениці читають молитви й просять про заступництво.

За вечірнім столом зазвичай збирається вся родина. Страви на вечерю мають бути пісними, оскільки зараз є період Різдвяного посту.

З "зимової Катерини" починаються різдвяні ворожіння - молоді дівчата намагаються дізнатися про свою долю та ім'я судженого.

Суворі заборони на Святій Катерині

7 грудня має стати практичним вихідним днем, тому що у це свято не можна важко працювати та займатися фізичною працею: