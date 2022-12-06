День Святой Катерины: самые строгие запреты этого праздника

День Великомученицы Екатерины отмечается ежегодно в одну и ту же дату - 7 декабря. Этот праздник по церковному календарю считается одним из больших. Также в этот день поздравляют всех женщин с именем Катерина.
Какие традиции и самые строгие запреты существуют на День Святой Катерины - читайте в материале ниже.
Великомученица Катерина была заступницей женщин и детей. Она покровительница невест, молодых жен, беременных. Именно ей молятся о взаимной любви и здоровье детям, а также просят о счастливом браке.
По традиции женщины ставят три свечи, которые символизируют три поколения: женщину-мать, женщину-жену и женщину-дочь. При этих свечах Великомученице читают молитвы и просят о заступничестве.
За вечерним столом обычно собирается вся семья. Блюда на ужин должны быть постными, так как сейчас период Рождественского поста.
С "зимней Катерины" начинаются рождественские гадания - молодые девушки пытаются узнать свою судьбу и имя суженого.
7 декабря должен стать практических выходным днем, так как в этот праздник нельзя тяжело работать и заниматься физическим трудом:
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