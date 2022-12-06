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День Святой Катерины: самые строгие запреты этого праздника

Традиции и строгие запреты на День Святой Катерины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

День Великомученицы Екатерины отмечается ежегодно в одну и ту же дату - 7 декабря. Этот праздник по церковному календарю считается одним из больших. Также в этот день поздравляют всех женщин с именем Катерина.

Какие традиции и самые строгие запреты существуют на День Святой Катерины - читайте в материале ниже.

Традиции на Святой Катерины

Великомученица Катерина была заступницей женщин и детей. Она покровительница невест, молодых жен, беременных. Именно ей молятся о взаимной любви и здоровье детям, а также просят о счастливом браке.

По традиции женщины ставят три свечи, которые символизируют три поколения: женщину-мать, женщину-жену и женщину-дочь. При этих свечах Великомученице читают молитвы и просят о заступничестве.

За вечерним столом обычно собирается вся семья. Блюда на ужин должны быть постными, так как сейчас период Рождественского поста.

С "зимней Катерины" начинаются рождественские гадания - молодые девушки пытаются узнать свою судьбу и имя суженого.

Строгие запреты на Святой Катерины

7 декабря должен стать практических выходным днем, так как в этот праздник нельзя тяжело работать и заниматься физическим трудом:

  • Нельзя заниматься ремонтом, строительством
  • Нельзя тяжело работать
  • Женщинам не стоит шить, вязать и заниматься пряжей
  • Нельзя на Катерины устраивать шумные гуляния, ставить на стол мясо, злоупотреблять алкоголем
  • Нельзя разводить костры и топить печи - считается, что дым может принести неприятности
  • Нельзя вызывать духов и общаться с потусторонним миром
  • Молодым женщинам и девушкам не стоит засиживаться в гостях до позднего часа - можно навлечь на себя беду.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему нельзя игнорировать птиц, которые бьются в ваши окна.

А также мы писали о том, кто будет еще отмечать день ангела в декабре.

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