День Святой Катерины: самые строгие запреты этого праздника

Традиции на Святой Катерины

Великомученица Катерина была заступницей женщин и детей. Она покровительница невест, молодых жен, беременных. Именно ей молятся о взаимной любви и здоровье детям, а также просят о счастливом браке.

По традиции женщины ставят три свечи, которые символизируют три поколения: женщину-мать, женщину-жену и женщину-дочь. При этих свечах Великомученице читают молитвы и просят о заступничестве.

За вечерним столом обычно собирается вся семья. Блюда на ужин должны быть постными, так как сейчас период Рождественского поста.

С "зимней Катерины" начинаются рождественские гадания - молодые девушки пытаются узнать свою судьбу и имя суженого.

Строгие запреты на Святой Катерины

7 декабря должен стать практических выходным днем, так как в этот праздник нельзя тяжело работать и заниматься физическим трудом: