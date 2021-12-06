День Святой Екатерины: традиции и самые строгие запреты этого праздника

В день Святой Екатерины принято молиться о взаимной любви, счастливом браке, о здоровье своим детям. Именно эту святую считают заступницей всех женщин, беременных и невест.

Молитву дома проводят с использованием трех свечей. Они нужны для того чтобы род не прерывался и символизируют три поколения: женщину-мать, женщину-жену и дочерей.

Вечером семья собиралась за праздничном столом, однако блюда должны быть постные – сейчас период Рождественского поста.

Молодые девушки на Екатерины начинают зимние гадания – на суженого.

Строгие запреты на Екатерины