День Святой Екатерины: традиции и самые строгие запреты этого праздника

День Великомученицы Екатерины ежегодно отмечается 7 декабря. Это большой православный праздник, в который поздравляют не только всех женщин по имени Катерина. Он также имеет свои традиции и запреты.
Что это за праздник и какие существуют строгие запреты в этот день – читайте в материале ниже.
В день Святой Екатерины принято молиться о взаимной любви, счастливом браке, о здоровье своим детям. Именно эту святую считают заступницей всех женщин, беременных и невест.
Молитву дома проводят с использованием трех свечей. Они нужны для того чтобы род не прерывался и символизируют три поколения: женщину-мать, женщину-жену и дочерей.
Вечером семья собиралась за праздничном столом, однако блюда должны быть постные – сейчас период Рождественского поста.
Молодые девушки на Екатерины начинают зимние гадания – на суженого.
Напомним, ранее мы писали о том, почему нельзя игнорировать птиц и бабочек, которые бьются в ваше окно.
А также рассказывали о том, какие предметы нельзя класть на кровать, чтобы не привлечь беду в дом.