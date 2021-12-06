RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

День святої Катерини: традиції і найсуворіші заборони цього свята

Автор: Анна Шиканова

День Великомучениці Катерини щорічно відзначається 7 грудня. Це велике православне свято, в яке вітають не тільки всіх жінок, на ім'я Катерина. Він також має свої традиції та заборони.

Що це за свято і які існують суворі заборони в цей день – читайте в матеріалі нижче.

У день святої Катерини заведено молитися про взаємну любов, щасливий шлюб, про здоров'я своїм дітям. Саме цю святу вважають заступницею всіх жінок, вагітних і наречених.

Молитву вдома проводять з використанням трьох свічок. Вони потрібні для того, щоб рід не переривався і символізують три покоління: жінку-матір, жінку-дружину і дочок.

Увечері сім'я збиралася за святковим столом, проте страви повинні бути пісні - зараз період Різдвяного посту.

Молоді дівчата на Катерини починають зимові ворожіння - на судженого.

Суворі заборони на Катерини

  • У цей день не можна займатися важкою фізичною працею, робити ремонти та будувати
  • Жінкам не можна займатися рукоділлям - шити, в'язати, прясти
  • Не можна влаштовувати галасливі гуляння і зловживати алкоголем, ставити на стіл м'ясо
  • Не можна розводити багаття і топити печі - вважається, що дим може нашкодити всьому життю
  • Не можна викликати духів і спілкуватися з потойбічним світом
  • Дівчатам не можна засиджуватися допізна в гостях - можна прогнівити долю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна ігнорувати птахів і метеликів, які б'ються у ваше вікно.

А також розповідали про те, які предмети не можна класти на ліжко, щоб не привернути біду в будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
традиции