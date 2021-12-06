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День Святой Екатерины: традиции и самые строгие запреты этого праздника

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Понедельник 06 декабря 2021 19:21
День Святой Екатерины: традиции и самые строгие запреты этого праздника Самые строгие запреты на день Святой Екатерины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

День Великомученицы Екатерины ежегодно отмечается 7 декабря. Это большой православный праздник, в который поздравляют не только всех женщин по имени Катерина. Он также имеет свои традиции и запреты.

Что это за праздник и какие существуют строгие запреты в этот день – читайте в материале ниже.

В день Святой Екатерины принято молиться о взаимной любви, счастливом браке, о здоровье своим детям. Именно эту святую считают заступницей всех женщин, беременных и невест.

Молитву дома проводят с использованием трех свечей. Они нужны для того чтобы род не прерывался и символизируют три поколения: женщину-мать, женщину-жену и дочерей.

Вечером семья собиралась за праздничном столом, однако блюда должны быть постные – сейчас период Рождественского поста.

Молодые девушки на Екатерины начинают зимние гадания – на суженого.

Строгие запреты на Екатерины

  • В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, делать ремонты и строить
  • Женщинам нельзя заниматься рукоделием – шить, вязать, прясть
  • Нельзя устраивать шумные гуляния и злоупотреблять алкоголем, ставить на стол мясо
  • Нельзя разводить костер и топить печи – считается, что дым может навредить всей жизни
  • Нельзя вызывать духов и общаться с потусторонним миром
  • Девушкам нельзя засиживаться допоздна в гостях – можно прогневить судьбу.

Напомним, ранее мы писали о том, почему нельзя игнорировать птиц и бабочек, которые бьются в ваше окно.

А также рассказывали о том, какие предметы нельзя класть на кровать, чтобы не привлечь беду в дом.

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