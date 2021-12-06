День святої Катерини: традиції і найсуворіші заборони цього свята
День Великомучениці Катерини щорічно відзначається 7 грудня. Це велике православне свято, в яке вітають не тільки всіх жінок, на ім'я Катерина. Він також має свої традиції та заборони.
Що це за свято і які існують суворі заборони в цей день – читайте в матеріалі нижче.
У день святої Катерини заведено молитися про взаємну любов, щасливий шлюб, про здоров'я своїм дітям. Саме цю святу вважають заступницею всіх жінок, вагітних і наречених.
Молитву вдома проводять з використанням трьох свічок. Вони потрібні для того, щоб рід не переривався і символізують три покоління: жінку-матір, жінку-дружину і дочок.
Увечері сім'я збиралася за святковим столом, проте страви повинні бути пісні - зараз період Різдвяного посту.
Молоді дівчата на Катерини починають зимові ворожіння - на судженого.
Суворі заборони на Катерини
- У цей день не можна займатися важкою фізичною працею, робити ремонти та будувати
- Жінкам не можна займатися рукоділлям - шити, в'язати, прясти
- Не можна влаштовувати галасливі гуляння і зловживати алкоголем, ставити на стіл м'ясо
- Не можна розводити багаття і топити печі - вважається, що дим може нашкодити всьому життю
- Не можна викликати духів і спілкуватися з потойбічним світом
- Дівчатам не можна засиджуватися допізна в гостях - можна прогнівити долю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна ігнорувати птахів і метеликів, які б'ються у ваше вікно.
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