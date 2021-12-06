День святої Катерини: традиції і найсуворіші заборони цього свята

День Великомучениці Катерини щорічно відзначається 7 грудня. Це велике православне свято, в яке вітають не тільки всіх жінок, на ім'я Катерина. Він також має свої традиції та заборони.

Що це за свято і які існують суворі заборони в цей день – читайте в матеріалі нижче.

У день святої Катерини заведено молитися про взаємну любов, щасливий шлюб, про здоров'я своїм дітям. Саме цю святу вважають заступницею всіх жінок, вагітних і наречених.

Молитву вдома проводять з використанням трьох свічок. Вони потрібні для того, щоб рід не переривався і символізують три покоління: жінку-матір, жінку-дружину і дочок.

Увечері сім'я збиралася за святковим столом, проте страви повинні бути пісні - зараз період Різдвяного посту.

Молоді дівчата на Катерини починають зимові ворожіння - на судженого.

Суворі заборони на Катерини