День святого Валентина: самые милые и забавные валентинки 2020

День святого Валентина (фото: freepik)

День святого Валентина – один из праздников, для которого открытки – главный способ поздравить близких

День святого Валентина - это праздник всех влюбленных, а также день проявления теплых чувств к друзьям, близким и родным. Охватить всех лично весьма сложно, но это можно сделать с помощью компьютера или смартфона. Команда STYLER присоединяется к поздравлениям, поэтому собрала самые необычные, милые и забавные валентинки 2020 в социальных сетях.

В Facebook ко Дню святого Валентина появились забавные валентинки, в которых обыгрывается киевская тематика. Так, на валентинках в шутливой форме говорится о чувствах и столичных пробках, мостах, новостройках. В частности, яркими открытками на своей странице в Facebook поделился бывший нардеп Борислав Береза. При этом остается неизвестным, кто автор валентинок.

Забавные валентинки 2020 (фото: facebook.com/borislav.bereza)

В сети Twitter стали популярными "анатомичные" валентинки, которые распространяют разные пользователи.

Милые валентинки 2020 (фото: twitter.com)

Один из пользователей Twitter с ником Темно-Чорний создал уникальные валентинки для влюбленных студентов.

Валентинки 2020 (фото: twitter.com/temniymarik)

Также в Twitter показали валентинки, в которых обыгрывался Ивано-Франковск.

Украинские валентинки 2020 (фото: twitter.com/kuferkufer)

Пользователь с ником V.M.I. опубликовал забавные валентинки с украинскими политиками.

Валентинки 2020 с украинскими политиками (фото: twitter.com/Nikalay72)

Также в соцсетях мы собрали забавные картинки, с помощью которых вы можете развеселить близких и друзей в этот праздничный день.

Смешные валентинки 2020 (фото: twitter.com)

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