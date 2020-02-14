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Любовью нужно заниматься каждый день: Винник сделал признание в День влюбленных

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 13:11
Любовью нужно заниматься каждый день: Винник сделал признание в День влюбленных
Олег Винник сделал признание на День святого Валентина (Коллаж РБК-Украина)

Олег Винник рассказал, какое значение в его жизни имеет любовь

Олег Винник признался, что День всех влюбленных он планирует провести на работе. Украинский исполнитель рассказал, какое значение в его жизни имеет День святого Валентина.

Олег Винник тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь и хранит в тайне имя своей возлюбленной. Хотя поклонницы уже давно подозревают, что дамой сердца Винника является бэк-вокалистка Таюне. Певец не подтверждает эти слухи и не опровергает. Он считает, что для проявления настоящей любви не нужен какой-то особенный повод или дата.

"Праздник для любимых можно устроить в любой день. Не нужно ждать Нового года, Валентина или 8 марта, чтобы порадовать дорогого человека. Подарки нужно делать каждый день. Я не говорю о дорогих машинах или бриллиантах. Важнее порадовать искренней улыбкой, заботой и любовью. Для этого не нужно ждать праздника. Заниматься любовью нужно каждый день. Если будем делать только на День святого Валентина, то грош нам цена! Любовь – это и есть праздник", - сказал певец в комментарии для издания "Факты".

Он добавил, что самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной – это дарить друг другу положительные эмоции.

"Большего нам и не нужно. Есть вещи, которые значат больше, чем материальные ценности. Эмоции – это то, что остается на всю жизнь. Все мы уйдем из жизни когда-то с тем, с чем пришли", - отметил певец.

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Новости Украины День влюбленныхДень Святого ВалентинаОлег Винник
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