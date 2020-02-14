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Небесные "валентинки": украинский ас нарисовал в небе сердечко

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 15:32
Небесные "валентинки": украинский ас нарисовал в небе сердечко
Украинский пилот изобразил сердечко в небе (коллаж РБК-Украина)

Пилот на истребителе поздравил всех влюбленных

В День Святого Валентина украинские летчики ярко поздравили всех влюбленных с праздником - ас изобразил в небе сердечко, "нарисовав" фигуру с помощью выхлопа самолета.

Снимки опубликованы 14 февраля на Facebook-странице Организации Волынских авиалюбителей "ОВАЛ" - луцкого аэроклуба "Крылья Волыни".

Мастерство рисования небесных "валентинок" было продемонстрировано раньше во время летно-методического сбора фронтовой истребительной авиации на Луцком военном аэродроме.

"Но, с учетом сегодняшнего праздника, они являются очень актуальными", - говорится в сообщении Севастопольско-Волынских соколов из состава 204-й Севастопольский БрТА им. Покрышкина-fanpage.

День влюбленных - волынский летчик изобразил в небе сердечко (Фото: facebook.com/Lutsk.Avia)

Отметим, что украинские летчики нередко завоевывают высшие награды на международных авиашоу. Недавно подполковник 831-й бригады тактической авиации Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27 стал победителем Gdynia Aerobaltik 2019 в Польше - его пируэты в воздухе назвали лучшим пилотажем.

А за месяц до этого ошеломляющее шоу аса в международном авиапоказе в британском городе Фейфорд также было признано лучшим сольным пилотажем.

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