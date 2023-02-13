День Святого Валентина: молитва про віднайдення кохання і народні ритуали про шлюб

Як моляться святому Валентину

Для прочитання молитви про любов, як вірять, краще вибрати ранковий час якраз у саме свято - 14 лютого на День Святого Валентина, одразу після пробудження від сну.

Бажано, щоб вас ніхто не відволікав у момент читання молитви, і в цей час слід у думках малювати образ коханої людини, наче складаючи картину вашого спільного життя як пари. Важливо, щоб слова в молитві виходили від душі та щирого серця.

Текст молитви Святому Валентину про кохання

"В ім'я Отця і Сина і Святого Духа!

Господи, почуй моління моє! Через святого Твого, через Святого Валентина кличу до тебе!

Дякую тобі за Дари Твої, за Твій Дар нам через Святого Валентина!

Святий Валентин, молись за нас!

Молися про нас, грішних, про те, щоб були милосердні, сповнені любові і ніжності до ближніх!

Молися про нас, Святий Валентин, бо саме ти удостоївся особливого дару Божого: тебе пам'ятають, твій день - це день Любові, радощів, сміху, закоханостей у багатьох країнах світу.

Щоб у Твій День, ми ще раз пригадали, що Господь - це Любов.

А Любов і Ніжність наповнила наші серця і душі!

Через Господа Нашого Ісуса Христа. Амінь.".

Молитися святому Валентину можна своїми словами

Крім зазначеної вище молитви, вважається, що звернутися до Святого Валентина про зустріч зі своєю половинкою і щасливе кохання можна в довільній формі, озвучивши все своїми словами, що йдуть від серця.

Таке звернення слід розпочати словами: "Святий Валентин, моли Бога за нас!"

Ритуали на кохання

Зазначимо, що існують також особливі ритуали на свято 14 лютого, які, згідно з народними повір'ями, здатні також залучити кохання та щасливий шлюб із народженням дітей. Вірять, що цього дня любовні ритуали набувають особливої сили, адже згідно з деякими легендами, святий Валентин спускається на землю, щоб допомогти закоханим зустрітися.

Залучення любові

Такий метод використовували ще за старих часів. Опівночі з 13 на 14 число самотній дівчині потрібно піти до найближчої церкви та обійти її навколо 12 разів. Такий нескладний ритуал допоможе зняти порчу, обітницю безшлюбності й "притягнути" хорошого чоловіка.

Здійснення бажань

Купіть 14 лютого букет квітів червоного кольору, необов'язково дорогий. Віднесіть його в найромантичніше місце в місті (ресторан, міст з замочками, парк, тематична локація) і залиште там. Подумки попросіть святого Валентина допомогти вам зустріти свою любов і головне - робіть це з позитивним настроєм.

Народження дитини або її захист

Стародавній спосіб наших бабусь, який вважався дуже ефективним. У День всіх закоханих візьміть квіти червоного кольору і вирушайте на найближчу водойму. Покладіть квіти на воду і попросіть святого подарувати вам дитину. Цей спосіб також підходить для того, щоб захистити наявних дітей від хвороб і пристріту.