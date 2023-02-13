День Святого Валентина: молитва об обретении любви и народные ритуалы о браке

Как молятся святому Валентину

Для прочтения молитвы о любви, как верят, лучше выбрать утреннее время как раз в сам праздник - 14 февраля в День Святого Валентина, сразу после пробуждения ото сна.

Желательно, чтобы вас никто не отвлекал в момент чтения молитвы, и в это время следует в мыслях рисовать образ любимого человека, словно составляя картину вашей совместной жизни как пары. Важно, чтобы слова в молитве исходили от души и чистого сердца.

Текст молитвы Святому Валентину о любви

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Господи, услышь моление мое! Через святого Твоего, через Святого Валентина взываю к тебе!

Благодарю Тебя за Дары Твои, за Твой Дар нам, - за Святого Валентина!

Святой Валентин, молись о нас!

Молись о нас, грешных, о том, чтобы были милосердны, исполнены любви и нежности к ближним!

Молись о нас, Святой Валентин, ибо именно ты удостоился особенного дара Божиего: тебя помнят, твой день - это день Любви, радостей, смеха, влюбленностей во многих странах мира.

Чтобы в Твой День, мы еще раз вспомнили, что Господь - это Любовь.

А Любовь и Нежность наполнила наши сердца и души!

Через Иисуса Христа Господа Нашего. Аминь".

Молиться святому Валентину можно своими словами

Помимо указанной выше молитвы, считается, что обратиться к Святому Валентину о встрече со своей половинкой и обретении счастливой любви можно в произвольной форме, озвучив все своими словами, идущими от сердца.

Такое обращение следует начать словами: "Святой Валентин, моли Бога за нас!"

Ритуалы на любовь

Отметим, что существуют также особые ритуалы в праздник 14 февраля, которые, согласно народным поверьям, способны также привлечь любовь и счастливый брак с рождением детей. Верят, что в этот день любовные ритуалы приобретают особую силу, ведь согласно некоторым легендам, святой Валентин спускается на землю, чтобы помочь влюбленным встретиться.

Привлечение любви

Такой метод использовали еще в старину. В полночь с 13 на 14 число одинокой девушке нужно пойти в ближайшую церковь и обойти ее вокруг 12 раз. Такой несложный ритуал поможет снять порчу, обет безбрачия и "привлечь" хорошего мужчину.

Осуществление желаний

Купите 14 февраля букет цветов красного цвета, необязательно дорогой. Отнесите его в самое романтичное место в городе (ресторан, мост с замочками, парк, тематическая локация) и оставьте там. Мысленно попросите святого Валентина помочь вам встретить свою любовь и главное - делайте это с положительным настроением.

Рождение ребенка или его защита

Древний способ наших бабушек, считавшийся очень эффективным. В День всех влюбленных возьмите цветы красного цвета и отправляйтесь на ближайший водоем. Возложите цветы на воду и попросите святого подарить вам ребенка. Этот способ также подходит для того, чтобы защитить имеющихся детей от болезней и сглаза.