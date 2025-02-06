День святого Валентина. 10 гаджетів, які не соромно подарувати другій половинці

День Святого Валентина - чудовий привід проявити увагу і турботу до своєї другої половинки. Якщо ви хочете подарувати щось не тільки корисне, а й оригінальне, гаджети - це ідеальний вибір.

Про 10 таких гаджетів, які точно не залишать вашу кохану людину байдужою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський сайт Digital Trends , що спеціалізується на оглядах і новинах у сфері технологій.

Oura Ring 4

Ціна: від 20 000 гривень

Каблучка Oura Ring 4 - ідеальний подарунок для любителів здоров'я і технологій. Цей стильний титановий смарт-перстень відстежує понад 30 показників, включно зі сном, активністю, стресом і здоров'ям серця. З батареєю, яка тримається до восьми днів, і водовідштовхувальним покриттям, вона ідеально підходить для цілодобового носіння.

Завдяки технології Smart Sensing, каблучка надає персоналізовані рекомендації, що допомагають оптимізувати повсякденні звички. Такий подарунок стане турботливим і стильним жестом для вашого партнера.

Oura Ring 4 (фото: Oura Ring)

TempSpike Pro Bluetooth

Ціна: від 4 950 гривень

TempSpike WiFi Bluetooth - ідеальний подарунок на День святого Валентина для любителів гриля і кулінарії. З можливістю підключення через WiFi і Bluetooth, термометр дає змогу відстежувати температуру з точністю в будь-якому місці.

Тонкі кольорові зондові датчики зберігають соки і зовнішній вигляд їжі, а застосунок надає можливість моніторингу в реальному часі, оцінювання часу готування і надсилає повідомлення. Він працює за високих температур і водовідштовхувальний. Дуже добре підходить для BBQ, гриля і повільного приготування.

TempSpike Pro Bluetooth

Raycon Everyday Wireless Wireless Bluetooth Over Ear

Ціна: 2 599 гривень

Навушники Raycon Everyday Wireless Bluetooth Wireless Over-Ear - чудовий подарунок на День святого Валентина для любителів музики або тих, хто робить кілька справ одночасно, особливо якщо ви обмежені в бюджеті.

Усього за 69,99 доларів навушники забезпечують високоякісний звук з активним шумозаглушенням, стильний складаний дизайн і вражаючу батарею, що працює до 38 годин.

З водовідштовхувальними властивостями і функцією швидкої зарядки, вони ідеально підходять для подорожей, тренувань або повсякденного використання.

Raycon Everyday Wireless Wireless Bluetooth Over Ear (фото: SoundGuys)

Belkin Car Charger

Ціна: 699 гривень

Бездротовий зарядний пристрій Belkin MagSafe для автомобіля - ідеальний подарунок на День святого Валентина для любителів техніки та мандрівників. Він пропонує швидку зарядку потужністю 15 Вт, надійне кріплення на вентиляційний отвір і магнітне вирівнювання для iPhone 12 і новіших моделей.

Завдяки регулюванню положення з вертикального на горизонтальне, зарядка не заважає навігації та відтворенню медіа.

Виготовлений з екологічно чистих матеріалів і з дворічною гарантією, цей стильний і практичний пристрій допоможе вашому коханому залишатися на зв'язку в дорозі.

Belkin Car Charger

Gevi Drip Coffee Maker

Ціна: від 7 999 гривень

Кавоварка Gevi на 10 чашок із вбудованою кавомолкою - чудовий подарунок на День святого Валентина для справжніх любителів кави. Ця зручна в налаштуванні кавоварка з інтегрованою жорновою кавомолкою дає змогу налаштувати міцність напою за допомогою восьми рівнів помелу.

Вашому коханому буде забезпечена ідеальна чашка кави щоразу. На відміну від одноразових кавомашин, як-от Keurig або Nespresso, Gevi використовує свіжомелену каву без капсул.

Gevi Drip Coffee Maker (фото: GEVI)

Gevi Hot Chocolate Maker

Ціна: від 3 299 гривень

Якщо ваш коханий більше цінує шоколад, ніж каву, то цей Gevi Hot Chocolate Maker з 5-в-1 спінювачем і пароваркою - чудовий подарунок. Він готує затишний, якісний гарячий шоколад, а також може перетворювати молоко на розкішну пінку для лате, капучино та мокко.

На відміну від звичайних пакетованих сумішей, цей апарат порадує своїм стильним нержавіючим дизайном, знімною основою (легко чиститься!) і місткістю майже 500 грам.

Gevi Hot Chocolate Maker

Optoma ML1080 Ultra-Portable Full HD Laser ML1080 Ultra-Portable Full HD Laser

Ціна: 59 700 гривень

Проектор Optoma ML1080 Ultra-Portable Laser - компактний, але потужний. Він надає приголомшливе зображення в 1080p з підтримкою 4K і точною передачею кольору RGB Triple Laser, що зробить кінопокази незабутніми.

З автоматичним налаштуванням фокусу і низькою затримкою введення (23 мс) цей проектор ідеально підходить для перегляду фільмів та ігор.

Optoma ML1080 Ultra-Portable Full HD Laser (фото: Projector Reviews)

Ilios Cordless Cordless Bright LED

Ціна: від 3 999 гривень

Дзеркало для макіяжу Ilios Cordless Bright LED із зарядкою і підсвічуванням, що кріпиться на стіну, змінить процес нанесення макіяжу. Його LED-підсвітка, що перезаряджається, імітує природне денне освітлення, а 5-кратне збільшення забезпечує точність.

Складана подовжена рука, нахил на 360 градусів і знімний магнітний дизайн роблять його зручним для використання як вдома, так і в подорожах.

Ilios Cordless Bright LED (фото: Tech Gadgets Canada)

Nextbase Piqo 1k Smart Dash Cam

Ціна: від 6 199 гривень

Відеореєстратор Nextbase Piqo 1k Smart Dash Cam поєднує в собі практичність і сучасні функції для безпеки на дорозі. Його 1080p ультра-широкий HD-дозвіл забезпечує чіткий запис, а функція Smart Parking фіксує удари або зіткнення, коли ви відсутні.

Вбудовані функції, як-от Emergency SOS, GPS-трекінг у реальному часі та голосове керування режимом Witness Mode Lite, забезпечують безпеку в екстрених ситуаціях. Ідеальний для частих мандрівників і водіїв, які піклуються про безпеку.

Nextbase Piqo 1k Smart Dash Cam (фото: Future)

Ninja SLUSHi

Ціна: від 14 500 гривень

Міксер для заморожених напоїв Ninja SLUSHi Professional перетворить вино, каву, газовані напої або соки на гладкі та ідеально текстуровані заморожені коктейлі. Завдяки інноваційній технології RapidChill і трьом попередньо встановленим програмам, він швидко справляється із завданням.

Користувачі оцінили параметри текстури, що налаштовуються, легкість у чищенні та можливість зберігати напої замороженими до 12 годин.

Ninja SLUSHi