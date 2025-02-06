День Святого Валентина. 10 гаджетов, которые не стыдно подарить второй половинке

День Святого Валентина - отличный повод проявить внимание и заботу к своей второй половинке. Если вы хотите подарить что-то не только полезное, но и оригинальное, гаджеты - это идеальный выбор.

Про 10 таких гаджетов, которые точно не оставят вашего любимого человека равнодушным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский сайт Digital Trends , скоторый специализируется на обзорах и новостях в области технологий.

Oura Ring 4

Цена: от 20 000 гривен

Кольцо Oura Ring 4 - идеальный подарок для любителей здоровья и технологий. Это стильное титановое смарт-кольцо отслеживает более 30 показателей, включая сон, активность, стресс и здоровье сердца. С батареей, которая держится до восьми дней, и водоотталкивающим покрытием, оно идеально подходит для круглосуточного ношения.

Благодаря технологии Smart Sensing, кольцо предоставляет персонализированные рекомендации, помогающие оптимизировать повседневные привычки. Такой подарок станет заботливым и стильным жестом для вашего партнера.

Oura Ring 4 (фото: Oura Ring)

TempSpike Pro Bluetooth

Цена: от 4 950 гривен

TempSpike WiFi Bluetooth - идеальный подарок на День святого Валентина для любителей гриля и кулинарии. С возможностью подключения через WiFi и Bluetooth, термометр позволяет отслеживать температуру с точностью в любом месте.

Тонкие цветные зондовые датчики сохраняют соки и внешний вид пищи, а приложение предоставляет возможность мониторинга в реальном времени, оценки времени готовки и отправляет уведомления. Он работает при высоких температурах и водоотталкивающий. Отлично подходит для BBQ, гриля и медленного приготовления.

TempSpike Pro Bluetooth

Raycon Everyday Wireless Bluetooth Over Ear

Цена: 2 599 гривен

Наушники Raycon Everyday Wireless Bluetooth Over-Ear - отличный подарок на День святого Валентина для любителей музыки или тех, кто делает несколько дел одновременно, особенно если вы ограничены в бюджете.

Всего за 69,99 долларов наушники обеспечивают высококачественный звук с активным шумоподавлением, стильный складной дизайн и впечатляющую батарею, работающую до 38 часов.

С водоотталкивающими свойствами и функцией быстрой зарядки, они идеально подходят для путешествий, тренировок или повседневного использования.

Raycon Everyday Wireless Bluetooth Over Ear (фото: SoundGuys)

Belkin Car Charger

Цена: 699 гривен

Беспроводное зарядное устройство Belkin MagSafe для автомобиля - идеальный подарок на День святого Валентина для любителей техники и путешественников. Оно предлагает быструю зарядку мощностью 15 Вт, надежное крепление на вентиляционное отверстие и магнитное выравнивание для iPhone 12 и более новых моделей.

Благодаря регулировке положения с вертикального на горизонтальное, зарядка не мешает навигации и воспроизведению медиа.

Изготовленное из экологически чистых материалов и с двухлетней гарантией, это стильное и практичное устройство поможет вашему любимому оставаться на связи в пути.

Belkin Car Charger

Gevi Drip Coffee Maker

Цена: от 7 999 гривен

Кофеварка Gevi на 10 чашек со встроенной кофемолкой - отличный подарок на День святого Валентина для настоящих любителей кофе. Эта удобная в настройке кофеварка с интегрированной жерновой кофемолкой позволяет настроить крепость напитка с помощью восьми уровней помола.

Вашему любимому будет обеспечена идеальная чашка кофе каждый раз. В отличие от одноразовых кофе-машин, таких как Keurig или Nespresso, Gevi использует свежемолотый кофе без капсул.

Gevi Drip Coffee Maker (фото: GEVI)

Gevi Hot Chocolate Maker

Цена: от 3 299 гривен

Если ваш любимый больше ценит шоколад, чем кофе, то этот Gevi Hot Chocolate Maker с 5-в-1 вспенивателем и пароваркой - отличный подарок. Он готовит уютный, качественный горячий шоколад, а также может превращать молоко в роскошную пенку для латте, капучино и мокко.

В отличие от обычных пакетированных смесей, этот аппарат порадует своим стильным нержавеющим дизайном, съемной основой (легко чистится!) и вместимостью почти 500 грамм.

Gevi Hot Chocolate Maker

Optoma ML1080 Ultra-Portable Full HD Laser

Цена: 59 700 гривен

Проектор Optoma ML1080 Ultra-Portable Laser - компактный, но мощный. Он предоставляет потрясающее изображение в 1080p с поддержкой 4K и точной цветопередачей RGB Triple Laser, что сделает кинопоказы незабываемыми.

С автоматической настройкой фокуса и низкой задержкой ввода (23 мс) этот проектор идеально подходит для просмотра фильмов и игр.

Optoma ML1080 Ultra-Portable Full HD Laser (фото: Projector Reviews)

Ilios Cordless Bright LED

Цена: от 3 999 гривен

Зеркало для макияжа Ilios Cordless Bright LED с зарядкой и подсветкой, крепящееся на стену, изменит процесс нанесения макияжа. Его перезаряжаемая LED-подсветка имитирует естественное дневное освещение, а 5-кратное увеличение обеспечивает точность.

Складная удлиненная рука, наклон на 360 градусов и съемный магнитный дизайн делают его удобным для использования как дома, так и в путешествиях.

Ilios Cordless Bright LED (фото: Tech Gadgets Canada)

Nextbase Piqo 1k Smart Dash Cam

Цена: от 6 199 гривен

Видеорегистратор Nextbase Piqo 1k Smart Dash Cam сочетает в себе практичность и современные функции для безопасности на дороге. Его 1080p ультра-широкое HD-разрешение обеспечивает четкую запись, а функция Smart Parking фиксирует удары или столкновения, когда вы отсутствуете.

Встроенные функции, такие как Emergency SOS, GPS-трекинг в реальном времени и голосовое управление режимом Witness Mode Lite, обеспечивают безопасность в экстренных ситуациях. Идеален для частых путешественников и водителей, заботящихся о безопасности.

Nextbase Piqo 1k Smart Dash Cam (фото: Future)

Ninja SLUSHi

Цена: от 14 500 гривен

Миксер для замороженных напитков Ninja SLUSHi Professional превратит вино, кофе, газированные напитки или соки в гладкие и идеально текстурированные замороженные коктейли. Благодаря инновационной технологии RapidChill и трем предустановленным программам, он быстро справляется с задачей.

Пользователи оценили настраиваемые параметры текстуры, легкость в чистке и возможность сохранять напитки замороженными до 12 часов.

Ninja SLUSHi