Ваш будинок застарів? Ці 10 розумних гаджетів виведуть його на новий рівень

Ви навіть не уявляєте, наскільки технології можуть змінити ваш дім! Розумні гаджети роблять житло комфортнішим, безпечнішим і навіть економлять ваш час.

Про 10 найкращих пристроїв, які допоможуть вам перетворити звичайне житло на дім майбутнього, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Sonos Era 100 (найкращий розумний динамік)

Найкращий смарт-динамік - Sonos Era 100. Компактний і з чудовим звуком, який при налаштуванні через iPhone-аплікацію дає глибокі баси і чисті високі частоти. Незважаючи на відсутність TruePlay в Android-версії, звук залишається чудовим.

Sonos Era 100 підтримує стримінгові сервіси, такі як Spotify і Pandora, і легко інтегрується в систему багатокімнатного аудіо або домашнього кінотеатру.

Sonos Era 100 (фото: Engadget)

Amazon Echo (новітня модель)

Для тих, хто обмежений у бюджеті, є кілька смарт-динаміків вартістю близько 100 доларів. Рекомендується розглянути нові моделі від Google, Amazon або Apple. Із цих трьох найкраща якість звуку в Echo - потужні баси і насичені середні частоти.

Також можна підключити два пристрої для стереозвуку. HomePod mini звучить збалансовано, а Nest Audio виділяється хорошими басами. Усе залежить від того, якому голосовому помічнику ви віддаєте перевагу.

Amazon Echo (фото: Engadget)

Google Nest Hub 2nd Gen (найкращий інтелектуальний дисплей Google)

Google Nest Hub 2nd Gen має 7-дюймовий екран, що робить його ідеальним для більшості кімнат. Він також відмінно працює як цифрова фоторамка, автоматично вибираючи найкращі фото з вашої бібліотеки Google Photos. На екрані можна дивитися YouTube, Netflix та інші стримінгові сервіси.

Якщо вам не потрібна камера, Nest Hub чудово підходить для більш інтимних місць, таких як спальня, і має сенсор для відстеження ваших патернів сну.

Якщо ж ви хочете дисплей з камерою, рекомендується дорожча модель Nest Hub Max, яка підтримує відеодзвінки через Google Duo, Meet і Zoom. Камера також дає змогу використовувати функцію Face Match для розпізнавання членів сім'ї та персоналізованого відображення інформації.

Додатково в Hub Max є можливість управління жестами для контролю відтворення медіа та поліпшеної якості звуку завдяки більшому динаміку.

Google Nest Hub 2nd Gen (фото: Engadget)

Philips Hue Smart Light Starter Kit (найкращі розумні світильники)

Один із найпростіших способів впровадити технології розумного будинку - це замінити звичайні лампочки на розумні. Розумні лампи дають змогу контролювати освітлення віддалено через застосунок (через Wi-Fi або Bluetooth) або голосом.

Вони забезпечують автоматизацію і планування, даючи змогу вмикати і вимикати світло в заданий час, а також регулювати яскравість і колірну температуру.

Набір White and Color Ambiance LED Smart Ambiance Smart Button Starter Kit містить три лампи Philips Hue White and Color Ambiance 60W, хаб для керування до 50 лампами та кнопку Smart Button для ввімкнення/вимкнення без телефона.

Цей набір пропонує більшу гнучкість у налаштуванні освітлення, даючи змогу не тільки змінювати яскравість, а й експериментувати з кольором.

Philips Hue працює з Google, Amazon і Apple HomeKit. Лампи з'єднуються з хабом через протокол Zigbee, що робить їх більш надійними і не перевантажує вашу домашню мережу Wi-Fi.

Philips Hue Smart Light Starter Kit (фото: Engadget)

Kasa Smart Light Bulbs (найкращі бюджетні розумні світильники)

Kasa Smart WiFi вважаються одними з найкращих бюджетних варіантів. Лампи легко встановлюються і надійно підключаються, а мобільний додаток зручний у використанні. Ці лампи підтримують повний колірний спектр, і зміна кольору відбувається просто за допомогою прокрутки по колесу вибору кольору в застосунку. Також можна налаштувати температуру білого світла, регулюючи його від теплого до холодного.

Крім того, у застосунку можна налаштувати розклад увімкнення та вимкнення ламп, а розділ "використання" показує споживання енергії кожної лампи та оцінку економії порівняно зі звичайними лампами.

Kasa Smart Light Bulbs (фото: Engadget)

Blink Outdoor 4 (4th Gen) (найкраща бездротова камера безпеки)

Останні бездротові камери безпеки Blink, хоча і названі "зовнішніми", чудово підходять як для зовнішнього, так і для внутрішнього використання в якості системи охорони будинку.

Blink Outdoor 4 стійка до погодних умов, підтримує нічне бачення, виявлення руху і двосторонній аудіозв'язок. Записи можна зберігати в хмарі через Blink Subscription Plan або локально на Sync Module 2 за допомогою USB-накопичувача (продається окремо).

Однак варто зазначити, що Blink сумісний тільки з Alexa, що може стати обмеженням для деяких користувачів.

Blink Outdoor 4 (4th Gen) (фото: Engadget)

Arlo Essential Video Doorbell (найкраща камера дверного дзвінка)

Якщо вам потрібна камера для дверей, краще вибрати відеодомофон, ніж окрему камеру. Arlo Essential Video Doorbell сумісна з Google Assistant, Amazon Alexa і Apple HomeKit.

Камера знімає у форматі HDR з кутом огляду 180 градусів, що дає змогу побачити людину повністю, і може дзвонити на ваш телефон у разі натискання на дверний дзвінок. Також передбачено двосторонній аудіозв'язок, щоб можна було поговорити з відвідувачем.

Arlo Essential Video Doorbell (фото: Engadget)

iRobot Roomba Vac Robot Vacuum (Q0120) (найкращий бюджетний робот-пилосос)

Ця модель - оновлена версія Roomba 694, раніше популярного бюджетного робота-пилососа. Зі змін - кілька поліпшень дизайну, що призвело до більш компактного силуету і збільшеної батареї.

В іншому це все той самий чудовий робот-пилосос початкового рівня з потужним всмоктуванням, розумною навігацією для ефективнішого прибирання і підтримкою застосунку.

Roomba оснащена триступеневою системою прибирання, яка дає їй змогу ефективно всмоктувати бруд і обходити перешкоди. Якщо робот зустрічає особливо забруднене місце, він фокусується на ньому, ретельно очищаючи перед тим, як продовжити прибирання.

iRobot Roomba Vac Robot Vacuum (Q0120) (фото: Engadget)

iRobot Roomba Combo j9+ (найкращий робот-пилосос і швабра)

Roomba Combo j9+ - це ідеальне поєднання робота-пилососа і мийного пристрою. Він володіє неймовірною потужністю всмоктування, глибоким чищенням підлог і безліччю розумних функцій для обходу перешкод, включаючи екскременти домашніх тварин.

Модель оснащена новою базою Clean Base, яка автоматично заповнює бак із рідиною. Порівняно з іншими моделями Roomba, Combo j9+ потребує мінімального втручання з вашого боку, щоб ваші підлоги стали ідеально чистими. Це один із найкращих роботів-пилососів і мийних пристроїв для власників домашніх тварин.

iRobot Roomba Combo j9+ (фото: Engadget)

TP-Link Deco AXE5400 (найкращий сітчастий маршрутизатор Wi-Fi 6)

Роутер TP-Link Deco XE75 Wi-Fi 6 являє собою чудове поєднання простоти використання і потужності. Трикомпонентна система включає три білих пристрої, які забезпечують покриття Wi-Fi 6 на площі до 660 кв. метрів.

Система підтримує три діапазони швидкості з виділеним Wi-Fi 6 діапазоном, який можна використовувати як для зворотного зв'язку, так і для під'єднання пристроїв Wi-Fi 6.

TP-Link Deco AXE5400 (фото: Engadget)