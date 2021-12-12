Праздник Андрея 13 декабря: что строго запрещено делать в этот особенный день

13 декабря 2021 года в православном календаре отмечается праздник Андрея Первозванного - апостола Иисуса Христа, который был первый из двенадцати призван Спасителем. Этот день издавна у украинцев считается особенным, так как связан с различными народными приметами, обрядами и запретами.

Что нельзя делать на Андрея - читайте ниже в нашем материале Styler .

В праздник принято посещать храм и молиться апостолу Андрею о личном счастье, благополучии и любви. Апостола считают покровителем семейного очага.

В народе праздник называют также Калита. В вечер с 12 на 13 декабря принято было устраивать вечерницы. Молодые парни состязались в ловкости, пытаясь подпрыгнуть и откусить кусок от специального коржа, который так и назывался - Калита. Его через отверстие посредине подвешивали повыше, а молодые люди устраивали соревнования.

Девушки гадали на суженого в ночь на Андрея, чтобы узнать, как будут звать будущего избранника, и выйдут ли они замуж в течение следующего года. Отметим, что церковь осуждает подобные занятия.

Что категорически нельзя делать 13 декабря

Заниматься тяжелой работой, любым рукоделием (шить, вязать, вышивать), убирать в доме, стирать, утюжить, заниматься ремонтом и так далее.

Ссориться, ругаться, сквернословить, думать о других людях плохо, желать кому-то зла, обижать и оскорблять других людей, распускать сплетни.

Поскольку продолжается Рождественский пост (с 28 ноября по 6 января), под запретом мясо, рыба, яйца, молоко, алкоголь, а также шумные гуляния.

Блюда должны быть постными и состоять только из круп, хлеба, овощей, фруктов и сухофруктов, орехов, бобовых.