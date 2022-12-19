День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

Вітання у листівках та чуттєві вірші для найближчих

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе Тобі здоров'я!

Його з дитинства кожен знає,

Прихід з надією чекають,

Він подарунки щедрі має,

Всіх з днем святого Миколая!

Від хати до хати біленьким сніжком.

Ходить Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море, і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов'ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щире серце тобі бажає,

У день Святого Миколая!

Щиро вітаю із Святим Миколаєм!

Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!



Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.

Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.

Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.

Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...

І до тих він уночі несе звабні калачі

Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!

У день великого святого

Чудотворця Миколая,

Покровителя діток,

Я тобі мій друг бажаю:

Багато світлих днів прекрасних,

Щоб було щастя до небес,

Бажань лиш лагідних і ясних,

Здоров'я, радості, чудес!

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажання, вам побажаю.

Щоб вашу домівку ангел беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

Вітаю тебе з Миколаєм!

Хай буде все в житті прекрасно,

Всі перепони подолаєм

І в домі завжди буде ясно!

Красиві картинки та привітання у прозі з Днем святого Миколая

З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашому дому. Здоров'я, процвітання вам та вашим близьким. Нехай святий збереже від усього поганого, подарує радість і оселить любов у ваших серцях!

Зі святом святого Миколая! Нехай цей день буде наповнений яскравими фарбами, добром та радістю! Бажаю вам душевного спокою, миру та добробуту! Щасливих зимових свят!

Всі фото: freepik

Нехай цей день наповнить душі та серця світлом. Теплих усмішок, добрих вчинків та подарунків долі. Ця зима обов'язково порадує ваш дім щастям.

З днем святителя Божого! Згоди, спокою та тиші всім християнам, що живуть! Хорошого самопочуття друзям та рідним! Порятунок від хвороб та бідності! Нехай обдарує вас ніжністю та ласкою!

У день святого Миколая бажаю лише миру, добра та щастя. Нехай ваш будинок буде сповнений радісних подій, нехай кожна хвилина цього дня надихає. Живіть у добробуті, спокої, любові та довірі.