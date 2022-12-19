День Святого Николая 2022: лучшие поздравления, открытки и СМС со светлым праздником

Поздравления в открытках и чувственные стихи для близких

Пусть Святитель Николай

Превращает будни в рай,

Чтобы горя не случалось,

Все, что в планах, получалось.

Чтоб своей рукой чудесной

Снял печаль, волненья, стрессы,

Счастье в душу поселил

И от бед тебя хранил!

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,

Много радости пошлет.

В День святого Николая

Большого счастья я желаю,

Пусть Николай святой придет

И лишь добро всем принесет,

А также радость и удачу,

Здоровья крепкого в придачу,

Побольше денег и достатка,

Чтоб всем жилось легко и сладко!

В День Святого Николая

От души тебе желаю,

Сильной веры, крепких сил,

Каждый день чтоб добрым был!

Чтобы Николай Святой

Сохранил в душе покой,

Защитил от зла и бед,

Дал здоровья на сто лет!

С днем Святого Николая

От души я поздравляю!

Счастья, радости, добра!

Пусть Господь хранит тебя!

Пусть любовью и теплом

Всегда будет полон дом!

Пусть в душе царит покой,

С праздником тебя, родной!

С Днем Святого Николая

Вас сегодня поздравляю.

Пусть хранит от бед святой,

Мир, неся в дома, покой.

Крепким семьям - процветанья,

Деткам малым - послушанья,

Помощи во всех делах,

Теплоты, любви в сердцах.

В День Святого Николая

Вас сердечно поздравляю,

Пусть хранит Ваш дом от бед

Еще много-много лет!

Счастье, радость и покой

Не обходят стороной,

От печали и невзгод

Церковь душу сбережет!

Николай - такой святой,

Ходит с торбою большой,

Всем подарки раздает,

Ну, по-типу, Новый год.

Так что пусть придет и к вам

(Я ему ваш адрес дам),

С чем-то радостным поздравит

И сюрприз большой оставит!

Красивые картинки и поздравления в прозе с Днем святого Николая

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

С праздником святого Николая! Пусть этот день будет наполнен яркими красками, добром и радостью! Желаю вам душевного спокойствия, мира и благополучия! Счастливых зимних праздников!

Все фото: freepik

Пусть этот день наполнит души и сердца светом. Теплых улыбок, добрых поступков и подарков судьбы. Эта зима обязательно порадует ваш дом счастьем.

С днем святителя Божьего! Согласия, покоя и тишины всем живущим христианам! Хорошего самочувствия друзьям и родным! Избавления от болезней и бедности! Пусть одарит вас нежностью и лаской!

В день святого Николая желаю только мира, добра и счастья. Пусть ваш дом будет полон радостными событиями, пусть каждая минута этого дня вдохновляет. Живите в благополучии, спокойствии, любви и доверии.