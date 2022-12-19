День Святого Николая 2022: лучшие поздравления, открытки и СМС со светлым праздником

День Святого Николая – особый праздник, который мы отмечаем каждый год 19 декабря. В этот день стоит простить обиды даже врагам, помочь нуждающимся и обязательно порадовать детей подарками, вкусностями и медовыми "Николайчиками".
Как поздравить родных и близких с праздником читайте ниже в материале Styler.
Пусть Святитель Николай
Превращает будни в рай,
Чтобы горя не случалось,
Все, что в планах, получалось.
Чтоб своей рукой чудесной
Снял печаль, волненья, стрессы,
Счастье в душу поселил
И от бед тебя хранил!
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
В День святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,
Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!
В День Святого Николая
От души тебе желаю,
Сильной веры, крепких сил,
Каждый день чтоб добрым был!
Чтобы Николай Святой
Сохранил в душе покой,
Защитил от зла и бед,
Дал здоровья на сто лет!
С днем Святого Николая
От души я поздравляю!
Счастья, радости, добра!
Пусть Господь хранит тебя!
Пусть любовью и теплом
Всегда будет полон дом!
Пусть в душе царит покой,
С праздником тебя, родной!
С Днем Святого Николая
Вас сегодня поздравляю.
Пусть хранит от бед святой,
Мир, неся в дома, покой.
Крепким семьям - процветанья,
Деткам малым - послушанья,
Помощи во всех делах,
Теплоты, любви в сердцах.
В День Святого Николая
Вас сердечно поздравляю,
Пусть хранит Ваш дом от бед
Еще много-много лет!
Счастье, радость и покой
Не обходят стороной,
От печали и невзгод
Церковь душу сбережет!
Николай - такой святой,
Ходит с торбою большой,
Всем подарки раздает,
Ну, по-типу, Новый год.
Так что пусть придет и к вам
(Я ему ваш адрес дам),
С чем-то радостным поздравит
И сюрприз большой оставит!
С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!
С праздником святого Николая! Пусть этот день будет наполнен яркими красками, добром и радостью! Желаю вам душевного спокойствия, мира и благополучия! Счастливых зимних праздников!
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Пусть этот день наполнит души и сердца светом. Теплых улыбок, добрых поступков и подарков судьбы. Эта зима обязательно порадует ваш дом счастьем.
С днем святителя Божьего! Согласия, покоя и тишины всем живущим христианам! Хорошего самочувствия друзьям и родным! Избавления от болезней и бедности! Пусть одарит вас нежностью и лаской!
В день святого Николая желаю только мира, добра и счастья. Пусть ваш дом будет полон радостными событиями, пусть каждая минута этого дня вдохновляет. Живите в благополучии, спокойствии, любви и доверии.
Раньше мы писали, что категорически нельзя делать в праздник.
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