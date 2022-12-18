Кращі молитви до Святого Миколая, які допоможуть виконати заповітні бажання

19 грудня за церковним календарем відзначається День святого Миколая Чудотворця, якого вважають захисником і покровителем людей, а в першу чергу- дітлахів.

Як помолитися святому, щоб здійснилися заповітні бажання - читайте нижче в матеріалі Styler.

Про що помолитися святому

Миколай Чудотворець - один з найбільш шанованих святих. Йому моляться і просять про допомогу.

Вважається, що молитви допомагають вирішити численні життєві проблеми такі як: змінити долю, повернення коханої людини, позбавляють від проблем на роботі, допомагають в шлюбі та сімейному житті.

Молитва про здійснення бажання

Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, Амінь.

Материнська молитва за здоров’я дітей

О, пресвятої Божий Угодник, Святий Микола Чудотворець.

Даруй ласку на одужання мого улюбленого чада.

Прошу, прости мені гріховну скорботу і не гнівайся на мене за невігластво. Амінь.

Молитва на зцілення

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

Традиції дня Святого Миколая

Найвідомішою традицією, безсумнівно є дарування дітям подарунків, які варто покласти під подушку в ніч на 19 грудня. Цікаво, що неслухняним дітям замість подарунку кладуть під подушку різочку (зрізаний з якого-небудь дерева або куща тонкий, гнучкий прутик).

Колись дітям до цього свята готували особливе печиво - миколайчики.

Ще однією доброю традицією є звичай миритися зі своїми ворогами: "На Микольщину клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".

Дівчата, які готувалися йти під вінець, наводили лад у своїх скринях: готували одяг і прикраси, в яких мали зустрічати сватів.

Чоловіки мали першими прокинутися зранку, обійти свій двір, обов’язково нагодувати худобу та промовити: "Дай, Боже, добрий день. Щобись худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й зі своєю жоною". Вважалося, що в іншому разі на сім’ю чекатиме велике горе.

Колись вірили, що це свято - останній день, коли можна віддати всі борги, інакше сім’я в наступному році бідуватиме.

Що заборонено робити 19 грудня:

працювати по дому - прати, прибирати, прасувати;

шити, в'язати та вишивати;

брати до рук ножиці;

залишати дім у бруді - приберіть заздалегідь;

відмовляти у допомозі нужденним - у свято треба бути добрим та милосердним;

лаятися, сваритися, конфліктувати, поганословити та бажати іншим зла, а батькам не можна кричати на дітей;

брати гроші у борг - навпаки, борги треба повернути.

Оскільки свято випадає на період Різдвяного посту, не можна їсти продукти тваринного походження.

Крім того, у свято не варто стригтися.