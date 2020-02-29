День Софии: лучшие поздравления и прикольные СМС

29 февраля празднуется День ангела Софии. В этот день принято поздравлять всех представительниц женского пола с именем София с именинами. Особенное внимание к этому празднику должны уделять Софьи, родившиеся в феврале или в начале марта. STYLER собрал самые лучшие поздравления с Днем Софии в стихах и СМС.

Происхождение имя София имеет греческое, и переводиться как "разумная", "мудрая". Изначально его использовали только для нарекания детей княжеского рода. В середине 19 века оно попало к простым христианам. Последние несколько лет имя София сохраняет место в топе имен, которыми называют новорожденных, в странах Европы.

Имя София для православных верующих имеет важное значение. Она является матерью Веры, Надежды и Любви, которые были тройкой добродетелей в христианстве. София именины по православному календарю отмечает 10 раз за год. Помимо 29 февраля День ангела выпадает на следующие даты:

1 апреля - княжна София Слуцкая;

6 мая - преподобная София Хотокуриду;

4 июня - мученица София, врач;

17 июня - преподобная София;

14 августа - преподобная София Суздальская (в мире — великая княгиня Соломония);

30 сентября - мученица София Римская;

1 октября - мученица София Египетская;

29 декабря - преподобная София Суздальская (в мире — великая княгиня Соломония);

31 декабря - София Чудотворица.

Поздравление с Днем ангела Софии (коллаж: РБК-Украина)

Поздравления с Днем ангела Софии

Поздравляю сердечно, София,

Пусть тебя берегут небеса.

Пусть тебя ждут удачи большие,

И стучатся в окно чудеса.

Будь здорова, люби, улыбайся,

Дефицита не чувствуй ни в чём.

С настроеньем всегда просыпайся,

Будь прекрасней, светлей с каждым днём.

***

Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты — София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!

Ни случится, что в судьбе,

Доверяй своей душе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.

Доверяй своим решеньям,

Пусть не будет в них сомнений,

Ты цени своих друзей,

Помни всех родных людей!

***

Счастья бесконечного,

Оптимизма вечного,

Фантастических идей

И чудесных ясных дней

Я желаю девочке моей.

***

С праздником тебя, София!

Пусть во всём тебе везёт,

Пусть здоровье не подводит,

Счастье в дом пускай придёт.

Я тебе всех благ желаю.

Будь весёлой, озорной,

Будь красивой и успешной,

Будь навечно молодой.

***

Для Софии поздравления

Пусть звучат со всех сторон,

Жизнь твою судьба наполнит

Пусть любовью и добром.

Даст душе твоей терпенья,

Мудростью пусть наградит,

В доме каждый уголочек

Пусть любовью осветит.

Добротою пусть судьба

Твое сердце наполняет,

И руки твоей, София,

Счастье пусть не отпускает.

***

Соньке в праздник поздравленье:

Больше солнца и везенья!

Чтоб мечты стали сбываться,

Заставляли улыбаться,

Чтобы привкус недостатка

Не испортил вам порядка,

Жизнь блестяще улыбнулась,

И в любовь ты окунулась!

***

София, Соня, Сонюшка,

Тебя хочу поздравить,

Ты светлая как солнышко,

Еще хочу добавить:

Пусть счастье кружит голову,

Любовь пусть будет жаркой,

Ты будь открыта новому,

Будь страстной, нежной, яркой,

Фортуна пусть сопровождает,

А горе и беда отстанет,

Хорошее преобладает,

И жизнь пусть не обманет!

***

Леди с тонкою натурой,

Замечательной фигурой,

Наша Соня, это ты!

Пусть сбываются мечты

У тебя по жизни этой!

Будешь ты всегда согретой

И вниманием друзей,

И успехом светлых дней!

***

До этого мы публиковали православный календарь на март 2020.

Напомним, что ранее мы рассказывали, когда нужно почтить умерших родных в 2020 году.