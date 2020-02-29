День Софии: лучшие поздравления и прикольные СМС

День Софии празднуется 10 раз в году
29 февраля празднуется День ангела Софии. В этот день принято поздравлять всех представительниц женского пола с именем София с именинами. Особенное внимание к этому празднику должны уделять Софьи, родившиеся в феврале или в начале марта. STYLER собрал самые лучшие поздравления с Днем Софии в стихах и СМС.
Происхождение имя София имеет греческое, и переводиться как "разумная", "мудрая". Изначально его использовали только для нарекания детей княжеского рода. В середине 19 века оно попало к простым христианам. Последние несколько лет имя София сохраняет место в топе имен, которыми называют новорожденных, в странах Европы.
Имя София для православных верующих имеет важное значение. Она является матерью Веры, Надежды и Любви, которые были тройкой добродетелей в христианстве. София именины по православному календарю отмечает 10 раз за год. Помимо 29 февраля День ангела выпадает на следующие даты:
Поздравление с Днем ангела Софии (коллаж: РБК-Украина)
Поздравляю сердечно, София,
Пусть тебя берегут небеса.
Пусть тебя ждут удачи большие,
И стучатся в окно чудеса.
Будь здорова, люби, улыбайся,
Дефицита не чувствуй ни в чём.
С настроеньем всегда просыпайся,
Будь прекрасней, светлей с каждым днём.
***
Имя дивной красоты,
И душевной доброты,
Ты — София, ты мудра,
Будь собою ты всегда!
Ни случится, что в судьбе,
Доверяй своей душе,
Про надежду не забудь,
С нею легче будет путь.
Доверяй своим решеньям,
Пусть не будет в них сомнений,
Ты цени своих друзей,
Помни всех родных людей!
***
Счастья бесконечного,
Оптимизма вечного,
Фантастических идей
И чудесных ясных дней
Я желаю девочке моей.
***
С праздником тебя, София!
Пусть во всём тебе везёт,
Пусть здоровье не подводит,
Счастье в дом пускай придёт.
Я тебе всех благ желаю.
Будь весёлой, озорной,
Будь красивой и успешной,
Будь навечно молодой.
***
Для Софии поздравления
Пусть звучат со всех сторон,
Жизнь твою судьба наполнит
Пусть любовью и добром.
Даст душе твоей терпенья,
Мудростью пусть наградит,
В доме каждый уголочек
Пусть любовью осветит.
Добротою пусть судьба
Твое сердце наполняет,
И руки твоей, София,
Счастье пусть не отпускает.
***
Соньке в праздник поздравленье:
Больше солнца и везенья!
Чтоб мечты стали сбываться,
Заставляли улыбаться,
Чтобы привкус недостатка
Не испортил вам порядка,
Жизнь блестяще улыбнулась,
И в любовь ты окунулась!
***
София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая как солнышко,
Еще хочу добавить:
Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
Ты будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой,
Фортуна пусть сопровождает,
А горе и беда отстанет,
Хорошее преобладает,
И жизнь пусть не обманет!
***
Леди с тонкою натурой,
Замечательной фигурой,
Наша Соня, это ты!
Пусть сбываются мечты
У тебя по жизни этой!
Будешь ты всегда согретой
И вниманием друзей,
И успехом светлых дней!
***
До этого мы публиковали православный календарь на март 2020.
Напомним, что ранее мы рассказывали, когда нужно почтить умерших родных в 2020 году.