День Софії: найкращі привітання та прикольні СМС

День Софії святкується 10 разів у році
29 лютого святкується День ангела Софії. В цей день заведено вітати всіх представниць жіночої статі з ім'ям Софія з іменинами. Особливу увагу до цього свята повинні приділяти Софії, народжені в лютому або на початку березня. STYLER зібрав найкращі привітання з Днем Софії у віршах і СМС.
Походження ім'я Софія має грецьке і перекладається як "розумна", "мудра". Спочатку його використовували тільки для нарікання дітей княжого роду. В середині 19 століття воно потрапило до простих християн. Останні кілька років ім'я Софія зберігає місце в топі імен, якими називають новонароджених, в країнах Європи.
Ім'я Софія для православних віруючих має важливе значення. Вона є матір'ю Віри, Надії та Любові, які були трійкою чеснот в християнстві. Софія іменини за православним календарем відзначає 10 разів за рік. Крім 29 лютого День ангела випадає на наступні дати:
Привітання з Днем ангела Софії (колаж: РБК-Україна)
Люба Софіє, тебе я вітаю
І всього найкращого тобі бажаю!
Бажаю кохання, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій,
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих!
***
Щоб в душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
З Днем ангела Софію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, Софіє, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
***
Софійко, хочемо тобі ми побажати:
Щоб у житті твоєму було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя!
Хай Софія свята піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!
***
До цього ми публікували православний календар на березень 2020.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли потрібно вшанувати померлих рідних у 2020 році.