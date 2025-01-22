День Соборності України: красиві привітання у віршах, прозі і листівках

Щорічно, починаючи з 1919 року, 22 січня відзначають День Соборності України на честь проголошення Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки. Тому День Соборності України - важливе свято єдності українців навколо єдності українських земель.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали найкращі привітання до Дня Соборності України, які можна надіслати друзям і близьким у СМС, Viber або Telegram.

Привітання з Днем Соборності України у прозі

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Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

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З Днем Соборності України! Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до перемоги та процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України. Добробуту та миру!

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Щиро вітаємо вас з Днем Соборності України, з днем ​​єднання українських земель. Бажаємо усім нескінченного щастя, міцного здоров'я, добробуту. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце!

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З Днем Соборності вас! Це свято нагадує нам про важливість єдності та національної гордості. Нехай в нашій родині завжди царює любов, злагода і розуміння. Бажаємо невичерпного запасу енергії та волі до самовдосконалення.

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Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу - Дня Соборності України! Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми - єдиний народ!

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Вітаю з Днем Соборності України! Хочу побажати єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

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Вітаємо із Днем Соборності України. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі - це один народ і жодні рубежі не зможуть розділити нас. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас не чекали, не будемо про це забувати.

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Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

Привітання з Днем Соборності України у віршах

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З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

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З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день - із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

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Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

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Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

Листівки до Дня Соборності України

Листівки до Дня Соборності України (зображення: РадіоТрек)

Листівки до Дня Соборності України (зображення: Черняхівська громада)

Листівки до Дня Соборності України (зображення: Хочу!)