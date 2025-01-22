День Соборности Украины: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках
Ежегодно, начиная с 1919 года, 22 января отмечают День Соборности Украины в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики. Поэтому День Соборности Украины - важный праздник единства украинцев вокруг единства украинских земель.
РБК-Украина (проект Styler) собрали лучшие поздравления ко Дню Соборности Украины, которые можно отправить друзьям и близким в СМС, Viber или Telegram.
Поздравления с Днем Соборности Украины в прозе
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть ежедневно дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
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С Днем Соборности Украины! Пусть любовь к родному краю объединяет нас, помогает идти к победе и процветанию соборной независимой демократической могущественной Украины. Благополучия и мира!
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Поздравляем вас с Днем Соборности Украины, с днем единения украинских земель. Желаем всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей замечательной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце!
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С Днем Соборности вас! Этот праздник напоминает нам о важности единства и национальной гордости. Пусть в нашей семье всегда царствует любовь, согласие и понимание. Желаем неисчерпаемого запаса энергии и воли к самосовершенствованию.
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Поэтому примите наилучшие поздравления по случаю величайшего праздника украинского народа - Дня Соборности Украины! Этот праздник напоминает нам, что Украина не разделена, что нет отдельной Восточной и Западной Украины, а что у нас единое государство и мы - единый народ!
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Поздравляю с Днем Соборности Украины! Хочу пожелать единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
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Поздравляем с Днем Соборности Украины. Это один из важнейших праздников нашей страны, который символизирует то, что мы все - это один народ и никакие рубежи не смогут разделить нас. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас не ждали, не будем об этом забывать.
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
Поздравление с Днем Соборности Украины в стихах
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З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день - із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.
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Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!
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Я співаю про тебе, прекрасна країно,
Де хлібами духмяними вкриті поля,
І про шлях твій до волі, моя Україно,
Незалежна та славна слов'янська земля!
Открытки ко Дню Соборности Украины
Открытки ко Дню Соборности Украины (изображение: РадіоТрек)
Открытки ко Дню Соборности Украины (изображение: Черняхівська громада)
Открытки ко Дню Соборности Украины (изображение: Хочу!)
Кстати, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут в феврале 2025 года.
А также рассказывали о том, что в Украине может появиться Национальный день молитвы.
При написании материала использовались следующие источники: РадіоТрек, издание "Хочу!", Черняхівська громада.