День Сил спеціальних операцій ЗСУ 2024: як привітати близьких

Сьогодні в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один із наймолодших підрозділів у складі ЗСУ, бійці якого часто виконують найнебезпечніші завдання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як красиво привітати близьких і рідних з професійним святом.

Історія свята

У 2007 році було створено Управління Сил спеціальних операцій як структурний підрозділ Генерального штабу Збройних сил України, яке функціонувало до 2012 року. У липні 2016 року, президент України Петро Порошенко підписав указ, який встановив 29 липня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це свято створене для вшанування національних військових традицій та підкреслення важливої ролі ССО у забезпеченні обороноздатності держави.

Сьогодні Сили спеціальних операцій є однією з найсучасніших складових ЗСУ, виконуючи найтаємничіші та найскладніші місії, про які часто стає відомо лише загалом або через значний час.

Привітання у прозі

Вітаю з Днем ССО ЗСУ! Бажаю міцного здоров'я, сталевого духу та непохитної віри в перемогу. Ви - гордість України!

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У цей святковий день хочу побажати вам безмежної сили, мужності та вдалих операцій. Дякую за вашу відданість та захист нашої країни!

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З Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ! Нехай кожен день приносить нові перемоги, а вдома завжди панує мир і тепло. Ви - наші герої, наша надія та гордість!

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Прийми мої вітання та побажання успіхів у твоїй складній і небезпечній роботі. Нехай тебе охороняє ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! Бажаю тобі міцного здоров’я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!

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Щиро вітаю тебе з Днем ССО ЗСУ, і бажаю тобі безмежних успіхів, достатку та великого везіння: у роботі, на службі та в житті загалом!

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Дорогі воїни Сил спеціальних операцій! Вітаємо вас з професійним святом! Ваша робота - це справжній подвиг, величезна відповідальність і безмежна любов до рідної землі. Дякуємо вам за відвагу і самопожертву. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та добробуту!

Вірші для захисників

Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,

На вас обрушуються нелюдські випробування,

Але з труднощами ви справляєтеся завжди,

Такими героями пишаємося ми.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Всього найкращого вам від душі бажаємо,

Витримки, удачі вам, терпіння,

І завжди відмінного настрою.

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Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,

Ви надійні і вірні України сини,

Нехай мирною буде служба завжди,

Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

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Кожен ваш день - це подвигів низка,

Ваша служба і небезпечна і важка,

Всі перепони ви здолаєте на раз, два,

Такими синами пишається країна.

З днем ССО вас привітати поспішаємо,

Величезних успіхів і везіння побажати хочемо,

Бажаємо, щоб ніщо вас не засмучувало,

Що на вашу честь завжди гімни звучали.

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Відважних, доблесних захисників України,

Сьогодні вшановуємо з радістю ми,

Бажаємо життя довгого і удачі,

І везіння простого на додачу.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Кар’єрного росту вам щиро бажаємо,

Завжди будьте у відмінній формі,

І щоб в сім’ї завжди все було в нормі.

Як привітати рідних з Днем ССО України (листівки: sogodnisvyato.com.ua)