День Сил специальных операций ВСУ 2024: как поздравить близких
Сегодня в Украине отмечают День сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Это одно из самых молодых подразделений в составе ВСУ, бойцы которого часто выполняют самые опасные задачи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как красиво поздравить близких и родных с профессиональным праздником.
История праздника
В 2007 году было создано Управление сил специальных операций как структурное подразделение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которое функционировало до 2012 года. В июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который установил 29 июля Днем Сил специальных операций ВСУ.
Этот праздник создан для чествования национальных военных традиций и подчеркивания важной роли ССО в обеспечении обороноспособности государства.
Сегодня Силы специальных операций являются одной из самых современных составляющих ВСУ, выполняя самые таинственные и сложные миссии, о которых часто становится известно только в целом или через значительное время.
Приветствие в прозе
Поздравляю с Днем ССО ВСУ! Желаю крепкого здоровья, стального духа и непоколебимой веры в победу. Вы - гордость Украины!
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В этот праздничный день хочу пожелать вам безграничной силы, мужества и удачных операций. Спасибо за вашу преданность и защиту нашей страны!
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С Днем Сил специальных операций ВСУ! Пусть каждый день приносит новые победы, а дома всегда царит мир и тепло. Вы - наши герои, наша надежда и гордость!
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Прими мои приветствия и пожелания успехов в твоей сложной и опасной работе. Пусть тебя охраняет ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе крепкого здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!
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Поздравляю тебя с Днем ССО ВСУ, и желаю тебе безграничных успехов, достатка и большого везения: в работе, на службе и в жизни в целом!
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Дорогие воины Сил специальных операций! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша работа - это настоящий подвиг, огромная ответственность и безграничная любовь к родной земле. Благодарим вас за отвагу и самопожертвование. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Стихи для защитников
Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,
На вас обрушуються нелюдські випробування,
Але з труднощами ви справляєтеся завжди,
Такими героями пишаємося ми.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Всього найкращого вам від душі бажаємо,
Витримки, удачі вам, терпіння,
І завжди відмінного настрою.
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Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,
Ви надійні і вірні України сини,
Нехай мирною буде служба завжди,
Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.
***
Кожен ваш день - це подвигів низка,
Ваша служба і небезпечна і важка,
Всі перепони ви здолаєте на раз, два,
Такими синами пишається країна.
З днем ССО вас привітати поспішаємо,
Величезних успіхів і везіння побажати хочемо,
Бажаємо, щоб ніщо вас не засмучувало,
Що на вашу честь завжди гімни звучали.
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Відважних, доблесних захисників України,
Сьогодні вшановуємо з радістю ми,
Бажаємо життя довгого і удачі,
І везіння простого на додачу.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Кар’єрного росту вам щиро бажаємо,
Завжди будьте у відмінній формі,
І щоб в сім’ї завжди все було в нормі.
Как поздравить родных с Днем ССО Украины (открытки: sogodnisvyato.com.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайт Верховной Рады Украины, Министерства обороны Украины, "Вітання", Википедия.