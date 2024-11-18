День сержанта Збройних Сил України: історія свята і найкращі привітання

Історія свята

Раніше День сержанта України відзначали в першу п'ятницю березня. Відповідний наказ міністра оборони був підписаний 10 лютого 2009 року. Тоді метою встановлення професійного свята було підвищення престижності контрактної військової служби написання старшинського і сержантського складу. Також подія мала значення для патріотичного виховання

Згодом датою професійного свята сержанта ЗСУ було обрано 19 квітня 2019 року. Ця дата Дня сержанта ЗСУ закріпилася Указом Президента України. Подію запровадили на офіційному рівні, щоб вшанувати відданість та відповідальність сержантів і старшин ЗСУ, їхню мужність у боротьбі за свободу та територіальну цілісність України.

Відтоді подія відзначається щороку, 18 листопада. Цього дня в підрозділах можуть оформлюватися дошки пошани з фотографіями та матеріалами про визначних сержантів та старшин.

Привітання до Дня сержанта Збройних Сил України

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Щиро вітаємо з професійним святом тих, хто входить до складу сержантського корпусу та з честю та зброєю у руках захищає нашу державу. Своєю службою ви щодня доводите вірність присязі, залишаючись взірцем мужності та героїзму у боротьбі за нашу Україну. Ви є прикладом у виконанні службових завдань, опорою українського війська. Дякую, що завдяки вам ми всією країною радіємо за звільнені міста та села! Дякую, що наближаєте день нашої Перемоги!

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Вітаємо вас із професійним святом - Днем сержанта Збройних Сил України. Щиро дякуємо вам за мужність і героїзм, а також самовіддану службу українському народу. Шановні сержанти, бажаємо вам здоров’я, віри, оптимізму, нових звершень та витривалості в боротьбі за вільну, незалежну, суверенну українську державу.

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Вітаємо вас з Днем сержанта! Ви маєте особливу роль у створенні сучасного боєздатного українського війська. Ваша мужність та героїзм - взірець для захоплення і поваги. Дякуємо вам за те, що наближаєте незалежність української держави, та щиро зичимо вам здоров'я та нових звершень.

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У день вашого свята з усього серця хочемо побажати сили і незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ваша мужність здатна подолати будь-які перешкоди.

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Щиро вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять також слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за свободу Україну..

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Шановні сержанти Збройних Сил України! У вас - сила української армії, а в ваших серцях - міцний, незламний дух цілої нації. Дякуємо за вашу кропітку щоденну працю, яка пришвидшує незалежність України.

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Вітаємо сержантів Збройних Сил України! Ваша роль у розвитку армії України неоціненна. Нехай ваше здоров'я буде міцним, служба - успішною, а кожен день боротьби наближає нас до перемоги.

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Шановні сержанти! З нагоди вашого професійного свята прийміть наші найщиріші вітання. Ваш професіоналізм, відданість справі та лідерські якості - яскравий взірець для всього особового складу. Бажаємо вам надзвичайно міцного здоров'я, незламного духу та якнайшвидшої Перемоги!