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В Україні з'явиться нове свято

Вівторок 12 листопада 2024 20:53
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В Україні з'явиться нове свято Фото: ДБР (facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Державного бюро розслідувань (ДБР), який щорічно будуть відзначати у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №763/2024.

День Державного бюро розслідувань відзначатимуть 12 листопада.

В указі було підкреслено важливу роль ДБР у забезпеченні правопорядку, запобіганні та розслідуванні кримінальних правопорушень.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський також нагадав, що цього року минає дев'ять років з моменту ухвалення закону про ДБР.

"Я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні", - зазначив президент.

Запровадження офіційного професійного дня покликане підкреслити суспільну значущість ДБР, адже саме ця структура щодня працює над виявленням і розслідуванням кримінальних правопорушень, сприяючи зміцненню верховенства права в країні.

Нагадаємо, що минулого місяця співробітники ДБР закінчили розслідування на мільярд гривень. Воно стосувалося закупівлі неякісного одягу для ЗСУ компанією, яка належала львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Він, зокрема, залучив до схеми свого сина та інших осіб.

Завдяки цьому про підозру за нібито "списання" 94 млн гривень пені львівському бізнесмену було повідомлено експосадовцю Міноборони.

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