День сержанта Вооруженных Сил Украины: история праздника и самые лучшие поздравления

История праздника

Ранее, День сержанта Украины отмечали в первую пятницу марта. Соответствующий приказ Министра обороны был подписан 10 февраля 2009 года. Тогда целью установления профессионального праздника было повышение престижности контрактной военной службы в написании старшинского и сержантского состава. Также событие имело значение для патриотического воспитания

Впоследствии датой профессионального праздника сержанта ВСУ был избран 19 апреля 2019 года. Эта дата Дня сержанта ВСУ закрепилась Указом Президента Украины. Событие ввели на официальном уровне, чтобы почтить преданность и ответственность сержантов и старшин ВСУ, их мужество в борьбе за свободу и территориальную целостность Украины.

С тех пор событие отмечается каждый год, 18 ноября. В этот день в подразделениях могут оформляться доски почета с фотографиями и материалами о выдающихся сержантах и старшинах.

Поздравление ко Дню сержанта Вооруженных Сил Украины

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Поздравляем с профессиональным праздником тех, кто входит в состав сержантского корпуса и с честью и оружием в руках защищает наше государство. Своей службой вы каждый день доказываете верность присяге, оставаясь образцом мужества и героизма в борьбе за нашу Украину. Вы являетесь примером в выполнении служебных задач, опорой украинской армии. Спасибо, что благодаря вам, мы всей страной радуемся освобожденным городам и селам! Спасибо, что приближаете день нашей Победы!

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Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем сержанта Вооруженных Сил Украины Искренне благодарим вас за мужество и героизм, а также самоотверженную службу украинскому народу, суверенное украинское государство.

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Поздравляем вас с Днем сержанта! Вы играете особую роль в создании современного боеспособного украинского войска. Ваше мужество и героизм - образец для восхищения и уважения. Спасибо вам за то, что приближаете независимость украинского государства, и искренне желаем вам здоровья и новых свершений.

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В день вашего праздника из всего сердца хотим пожелать силы и несгибаемой веры, смелых идей, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач. Ваше мужество способно преодолеть любые препятствия.

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Искренне поздравляем всех, кто входит в состав сержантского корпуса, и благодарим за верность военной присяге. Вечная память также слава всем военнослужащим, отдавшим свою жизнь за свободу Украины.

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Уважаемые сержанты Вооруженных Сил Украины! У вас - сила украинской армии, а в ваших сердцах - крепкий, несокрушимый дух целой нации. Спасибо за вашу кропотливую ежедневную работу, которая ускоряет независимость Украины.

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Поздравляем сержантов Вооруженных сил Украины! Ваша роль в развитии армии Украины неоценима. Пусть ваше здоровье будет крепким, служба - успешной, а каждый день борьбы приближает нас к победе.

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Уважаемые сержанты! По случаю вашего профессионального праздника примите наши искренние поздравления. Ваш профессионализм, преданность делу и лидерские качества - яркий образец для всего личного состава. Желаем вам крепкого здоровья, несгибаемого духа и скорейшей Победы!