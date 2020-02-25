День рождения Леси Украинки: в Крыму школьники восхитили поступком

В Крыму школьники почтили память украинской поэтессы Леси Украинки, которая родилась 25 февраля 1871 года. В честь 149-летия со дня ее рождения дети возложили цветы возле памятника известной писательницы в Ялте.

Почтить память Леси Украинки также пришли работники историко-литературного музея и преподаватели украинского языка. В свою очередь, крымские школьники прочитали отрывки из произведений поэтессы

После этого детям провели экскурсию по экспозиции ялтинского дома-музея писательницы.

В Крыму школьники почтили память Леси Украинки (коллаж РБК-Украина, фото: krymr.com)

Стоит отметить, что Леся Украинка прожила 42 года. При этом почти три года своей жизни она провела в Крыму. Она посвятила полуострову циклы стихотворений "Кримські спогадим" и "Кримські відгуки".

При рождении поэтесса получила имя Лариса Косач. Она родилась в Новоград-Волынском Житомирской области. Она была не только поэтессой и писательницей, но и переводчицей.

С 1884 года Леся Украинка активно начала писать стихи. Благодаря стараниям матери ее работs опубликовали на страницах тогдашних Галицких украиноязычных журналов "Зоря", "Дзвінок". Именно в то время появился псевдоним "Леся Украинка".

Леся знала многие европейские языки, кроме славянских: украинский, русский, польский, болгарский, также английский, немецкий, французский, итальянский, древнегреческий и латинский. Поэтому она занималась переводом многих писателей, включая Адама Мицкевича, Виктора Гюго, Уильяма Шекспира, Джона Байрона и других.

В последние дни жизни у Леси Украинки было очень плохо со здоровьем. К обострившемуся процессу костного туберкулеза прибавилась неизлечимая болезнь почек. Она умерла 1 августа в Грузии. При этом похоронена в Киеве на Байковом кладбище.