День народження Лесі Українки: у Криму школярі захопили вчинком

У Криму школярі вшанували пам'ять української поетеси Лесі Українки, яка народилася 25 лютого 1871 року. В честь 149-річчя з дня її народження діти поклали квіти біля пам'ятника відомої письменниці в Ялті.

Вшанувати пам'ять Лесі Українки також прийшли працівники історико-літературного музею та викладачі української мови. У свою чергу, кримські школярі прочитали уривки з творів поетеси

Після цього дітям провели екскурсію по експозиції ялтинського будинку-музею письменниці.

У Криму школярі вшанували пам'ять Лесі Українки (колаж РБК-Україна, фото: krymr.com)

Варто зазначити, що Леся Українка прожила 42 роки. При цьому майже три роки свого життя вона провела у Криму. Вона присвятила півострову цикли віршів "Кримські спогадим" та "Кримські відгуки".

При народженні поетеса отримала ім'я Лариса Косач. Вона народилася в Новограді-Волинському Житомирської області. Вона була не тільки поетесою і письменницею, але і перекладачкою.

З 1884 року Леся Українка активно почала писати вірші. Завдяки старанням матері її роботи опублікували на сторінках тогочасних Галицьких україномовних журналів "Зоря", "Дзвінок". Саме в той час з'явився псевдонім "Леся Українка".

Леся знала багато європейських мов, крім слов'янських: українську, російську, польську, болгарську, також англійську, німецьку, французьку, італійську, грецьку і латинську. Тому вона займалася перекладом багатьох письменників, включаючи Адама Міцкевича, Віктора Гюго, Вільяма Шекспіра, Джона Байрона та інших.

В останні дні життя Лесі Українки було дуже погано зі здоров'ям. До загострення кісткового туберкульозу додалася невиліковна хвороба нирок. Вона померла 1 серпня в Грузії. При цьому похована в Києві на Байковому кладовищі.