В день рождения Елизаветы II показали ее лучший и "самый ненавистный" портреты

21 апреля королева Елизавета II отмечает день рождения. Ей исполняется 95 лет.
Это ее первый днем рождения без любимого мужа принца Филиппа, который умер 9 апреля 2021 года, не дожив несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея.
Сейчас королева находится в трауре, поэтому все традиции, связанные с празднованием ее 95-летия во дворце отменены.
Мы решили рассказать вам интересные факты из жизни Елизаветы II и показать ее портреты, которые сама королева считала лучшим и худшим. Все это - в материале Styler ниже.
Королева за почти 70 лет пребывания на престоле позировала для более 130 художников.
Но ее самым любимым портретом является работа итальянского мастера Пьетро Аннигони, которая вышла из-под его кисти в 1955 году.
На этом портрете 28-летняя Елизавета II, одетая в мантию Ордена Подвязки, выглядит, как пишут британские СМИ, "несколько отстраненно и величественно".
Любимый портрет Елизаветы II (artuk.org)
Добавим, что романтический портрет молодой Елизаветы II - одна из самых известных работ Аннигони.
А впоследствии, в 1969 году, художник по заказу Национальной портретной галереи сделал еще один портрет королевы.
Второй портрет Елизаветы II, сделанный Аннигони (npg.org.uk)
А вот больше всего не понравилась королеве работа британского живописца и одного из величайших портретистов 20 века Люсиана Фрейда. Эту карикатурную картину 2001 года, говорят в окружении королевы, она называет "ненавистной".
На портрете у Елизаветы довольно суровое выражение лица, а ее черты лица переданы в точнейших деталях.
Этот "карикатурный" портрет не нравится Елизавете II (wikiart.org)
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