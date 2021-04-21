В день рождения Елизаветы II показали ее лучший и "самый ненавистный" портреты

Любимый портрет королевы

Королева за почти 70 лет пребывания на престоле позировала для более 130 художников.

Но ее самым любимым портретом является работа итальянского мастера Пьетро Аннигони, которая вышла из-под его кисти в 1955 году.

На этом портрете 28-летняя Елизавета II, одетая в мантию Ордена Подвязки, выглядит, как пишут британские СМИ, "несколько отстраненно и величественно".

Любимый портрет Елизаветы II (artuk.org)

Добавим, что романтический портрет молодой Елизаветы II - одна из самых известных работ Аннигони.

А впоследствии, в 1969 году, художник по заказу Национальной портретной галереи сделал еще один портрет королевы.

Второй портрет Елизаветы II, сделанный Аннигони (npg.org.uk)

Этот портрет не понравился Елизавете II больше всего

А вот больше всего не понравилась королеве работа британского живописца и одного из величайших портретистов 20 века Люсиана Фрейда. Эту карикатурную картину 2001 года, говорят в окружении королевы, она называет "ненавистной".

На портрете у Елизаветы довольно суровое выражение лица, а ее черты лица переданы в точнейших деталях.

Этот "карикатурный" портрет не нравится Елизавете II (wikiart.org)

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