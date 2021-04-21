У день народження Єлизавети ІІ показали її кращий і "найненависніший" портрети

21 квітня королева Єлизавета II відзначає день народження. Їй виповнюється 95 років.
Це її перший днем народження без коханого чоловіка принца Філіпа, який помер 9 квітня 2021 року, не доживши кілька місяців до свого 100-річного ювілею.
Наразі королева знаходиться в жалобі, тому всі традиції, пов'язані зі святкуванням її 95-річчя у палаці скасовані.
Ми вирішили розповісти вам цікаві факти з життя Єлизавети ІІ та показати її портрети, які сама королева вважала найкращим і найгіршим. Про все це - у матеріалі Styler нижче.
Королева за майже 70 років перебування на престолі позувала для понад 130 художників.
Але її найулюбленішим портретом є робота італійського майстра П'єтро Аннігоні, яка вийшла з-під його пензля у 1955 році.
На цьому портреті 28-річна Єлизавета ІІ, одягнена в мантію Ордена Підв'язки, й виглядає, як пишуть британські ЗМІ, "дещо відсторонено і велично".
Найулюбленіший портрет Єлизавети ІІ (artuk.org)
Додамо, що романтичний портрет молодої Єлизавети ІІ - одна з найвідоміших робіт Аннігоні.
А згодом, у 1969 році, художник на замовлення Національної портретної галереї зробив ще один портрет королеви.
Другий портрет Єлизавети ІІ, зроблений Аннігоні (npg.org.uk)
А от найбільше не сподобалася королеві робота британського живописця і одного з найвидатніших портретистів 20 століття Люсіана Фрейда. Цю карикатурну картину 2001 року, говорять в оточенні королеви, вона називає "ненависною".
На портреті у Єлизавети доволі суворий вираз обличчя, а її риси лиця передані у найточніших деталях.
Цей "карикатурний" портрет не подобається Єлизаветі ІІ (wikiart.org)
Раніше ми писали, що принц Гаррі зробив непростий вибір між Меган Маркл і Єлизаветою II.