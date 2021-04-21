У день народження Єлизавети ІІ показали її кращий і "найненависніший" портрети

Улюблений портрет королеви

Королева за майже 70 років перебування на престолі позувала для понад 130 художників.

Але її найулюбленішим портретом є робота італійського майстра П'єтро Аннігоні, яка вийшла з-під його пензля у 1955 році.

На цьому портреті 28-річна Єлизавета ІІ, одягнена в мантію Ордена Підв'язки, й виглядає, як пишуть британські ЗМІ, "дещо відсторонено і велично".

Найулюбленіший портрет Єлизавети ІІ (artuk.org)

Додамо, що романтичний портрет молодої Єлизавети ІІ - одна з найвідоміших робіт Аннігоні.

А згодом, у 1969 році, художник на замовлення Національної портретної галереї зробив ще один портрет королеви.

Другий портрет Єлизавети ІІ, зроблений Аннігоні (npg.org.uk)

Цей портрет не сподобався Єлизаветі ІІ найбільше

А от найбільше не сподобалася королеві робота британського живописця і одного з найвидатніших портретистів 20 століття Люсіана Фрейда. Цю карикатурну картину 2001 року, говорять в оточенні королеви, вона називає "ненависною".

На портреті у Єлизавети доволі суворий вираз обличчя, а її риси лиця передані у найточніших деталях.

Цей "карикатурний" портрет не подобається Єлизаветі ІІ (wikiart.org)

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