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Похорон принца Филиппа стал уникальным: такого не было никогда в истории (видео)

Новина українською → Британия, Суббота 17 апреля 2021 21:01
Похорон принца Филиппа стал уникальным: такого не было никогда в истории (видео) Принца Филиппа похоронили (скриншот / BBC)
Автор: Styler

Похорон принца Филиппа 17 апреля 2021 стал уникальным для Великобритании и королевской семьи. Так, во время процессии произошло сразу два события, которые раньше были недопустимы ввиду ряда причин.

Об уникальности похорон герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы ІІ пишут британские СМИ.

В чем уникальность похорон Филиппа?

Гроб принца Филиппа опустили в могилу на глазах у миллионов зрителей. И оказывается, это впервые траурную процессию транслируют по телевидению (прямую трансляцию можно было наблюдать по BBC).

"Это беспрецедентный шаг для королевской семьи", - пишет The Sun.

Но это еще не все.

По информации различных изданий, также впервые в истории британской королевской семьи гроб был опущен с помощью электродвигателя.

Напомним, что Филипп лично принимал участие в организации своих похорон.

Именно принц захотел, чтобы после того, как гроб с его телом опустят в могилу, горнисты Королевской морской пехоты протрубили сигнал Action Stations (он использовался на военных кораблях, чтобы объявить всем, что они должны отправиться на боевые позиции).

И его воля была исполнена.

Похорон принца Филиппа

Ранее мы писали, что такой грустной королеву Елизавету ІІ, как в день похорон ее любимого мужа, не видели никогда.

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