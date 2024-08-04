День Повітряних Сил України 2024: як вітати захисників зі святом
Сьогодні професійне свято - День Повітряних Сил Збройних Сил України. Наші захисники б'ють ворога у небі, на морі та в тилу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кого та як вітати з професійним святом.
Історія свята
Згідно з Указом Президента від 27 червня 2007 року військовослужбовці Повітряних Сил України відзначають своє професійне свято щорічно в першу неділю серпня. У 2024 році дата припадає на 4 серпня.
Після здобуття незалежності Україна успадкувала велике авіаційне угруповання, на базі якого 17 березня 1992 року біло створено Повітряні Сили України. Вони стали одними з найчисельніших у Європі, включаючи бомбардувальну, винищувальну, штурмову, розвідувальну, транспортну авіацію та зенітні, ракетні і радіотехнічні війська.
Міг-29 групи "Українські соколи" (фото: Вікіпедія)
Зенітно-ракетний комплекс "Оса" (фото: Вікіпедія)
Зенітно-ракетний комплекс "С-300" (фото: Вікіпедія)
У 2014 році під час антитерористичної операції авіація використовувалася лише для перевезення особового складу та вантажів, а також для розвідки. Але вже у 2022 році Повітряні Сили першими вступили в бій проти окупантів, які намагалися знищити систему протиповітряної оборони.
Сьогодні Повітряні Сили продовжують відбивати повітряні та ракетні атаки, наближаючи перемогу над ворогом.
Як привітати рідних з Днем Повітряних Сил України (листівки: vitannya.in.ua)
Привітання своїми словами
Вітаю з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України! Бажаю вам непохитної відваги, міцного здоров’я, безмежної енергії та сил. Нехай вас оточують щирі друзі, а любов і щастя наповнюють ваше життя. Зі святом!
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У цей день хочу висловити вдячність усім військовим Повітряних Сил ЗСУ. Нехай ваше небо завжди буде мирним, польоти - безпечними, а техніка - надійною. Бажаю вам вірних друзів, які завжди будуть поряд, і підтримки з боку рідних. Зі святом!
СУ-25 (фото: Вікіпедія)
Су-25М (фото: Вікіпедія)
Вітаю з Днем Повітряних Сил України! Ваша відвага і професіоналізм викликають повагу і захоплення. Нехай ваше небо завжди буде чистим, польоти - вдалими, а літаки - справними. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та успіхів у всіх починаннях!
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У цей святковий день бажаю вам, нашим захисникам, мирного неба і вдалих польотів. Нехай техніка завжди буде надійною, а польоти - безпечними. Дякую за вашу відвагу і професіоналізм. Зі святом Повітряних Сил ЗСУ!
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Вітаю з Днем Повітряних Сил України! Вашій сміливості та майстерності можна лише позаздрити. Бажаю вам міцного здоров'я, безхмарного неба і завжди вдалих польотів. Ви - справжні герої!
Патріотичні слова до свята Повітряних Сил ЗСУ (листівки: vitanniachko.com.ua)
Вірші для захисників
Ми День Збройних Сил,
Сьогодні відзначаємо.
Здоров'я, мужності, кохання,
Хлопцям побажаємо.
Ви захищаєте наш спокій,
Завжди, скрізь і всюди,
В України сильне військо,
Хай знають всі це люди.
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День Збройних Сил
України відзначаємо,
Своїх доблесних воїнів
Ми сьогодні вітаємо!
Ви зберігаєте наш спокій
На землі та в морі.
Нам не страшний ворог будь-який
Поки ви в дозорі.
Кубок свій поспішаємо підняти
За вітчизну нашу,
Всім військовим побажати
Щастя і удачі!
Гарні побажання у День Повітряних Сил ЗСУ (листівки: vitannya.in.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Донецької обласної державної адміністрації, Офіційне інтернет представництво Президента України, "Вітаннячко", Вікіпедія.