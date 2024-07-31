Пристріт: що це таке і як захиститися?

Віра у пристріт глибоко вкоренилася в нашій історії та зустрічається у багатьох традиціях. Історія показує, що багато народів керувалися почуттям захищеності. Люди завжди прагнули захистити себе та свої сім'ї від шкідливих впливів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке пристріт і як захистити себе від нього.

Значення пристріту

Пристріт - це віра в те, що злий чи заздрісний погляд може принести нещастя чи біду. Це "чорне око" може спричинити хворобу або навіть смерть. Пристріт згадується в давніх текстах Шумеру, Вавилону та Ассирії. У Середні віки в Європі вважали, що відьми використовували пристріт для шкоди іншим, викликаючи у них хвороби, злидні або втрату кохання.

Для захисту від пристріту в багатьох культурах створювали амулети. Наприклад, у Греції та Туреччині популярний талісман - блакитне око, яке можна знайти в сувенірних магазинах.

Існують також ритуали для захисту від пристріту. Наприклад, італійці роблять жест рукою у формі рога, щоб відвести зло. Інші спалюють шавлію або вимовляють особливі молитви. Кожна культура має свої методи захисту.

Які симптоми пристріту

Симптоми пристріту можуть бути суб'єктивними і часто мають психологічні причини. Іноді ми самі створюємо собі проблеми через власні думки чи спосіб життя. Ось деякі з можливих ознак пристріту:

Невдачі: фінансові проблеми, особисті невдачі, нещасні випадки.

Постійні проблеми зі здоров'ям: головний біль, втома, біль у тілі.

Безсоння або часті кошмари.

Сімейні конфлікти чи проблеми у взаєминах.

Втрата апетиту чи розлади харчування.

Почуття пригнічення чи тривоги.

Ці симптоми можуть мати різні пояснення: психологічні, медичні, соціальні чи навіть можуть бути пов'язані з навколишнім середовищем. Якщо ви підозрюєте у себе пристріту, можна навіть звернутися до спеціаліста.

Як дізнатися, чи хтось намагається нашкодити вам

Навіть якщо ви не вірите в забобони, деякі люди можуть намагатися завдати вам шкоди через заздрість, злість або інші причини. Іноді це роблять ті, хто керується злими силами, намагаючись впливати на вас для власної вигоди. Щоб зрозуміти, чи хтось намагається нашкодити вам, звертайте увагу на свої відчуття та інтуїцію. Ось кілька підказок, які можуть допомогти:

Прислухайтеся до своїх почуттів. Якщо ви відчуваєте незвичний дискомфорт або тривогу без видимої причини, можливо, це знак, що на вас впливають.

Якщо ви відчуваєте незвичний дискомфорт або тривогу без видимої причини, можливо, це знак, що на вас впливають. Звертайте увагу на зміни у житті. Раптові невдачі, проблеми зі здоров'ям або конфлікти можуть бути ознаками зовнішнього впливу.

Раптові невдачі, проблеми зі здоров'ям або конфлікти можуть бути ознаками зовнішнього впливу. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, можливо, варто звернути на це увагу.

Якщо ви підозрюєте, що хтось намагається вам нашкодити, важливо не панікувати.

Очисні ритуали для захисту від пристріту

У багатьох культурах існують ритуали очищення для видалення негативної енергії. Щоб провести простий ритуал очищення, вам знадобляться:

Миска з водою (краще джерельна)

Сіль (можна використовувати морську)

Біла свічка

Очищувальні пахощі (наприклад, шавлія або м’ята)

Невеликий аркуш паперу та ручка.

Дії ритуалу наступні:

Підготовка. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні предмети. Виберіть тихе місце, де вас ніхто не турбуватиме. Розслабтеся, помедитуйте або виконайте дихальні вправи, щоб бути ясним і спокійним.

Переконайтеся, що у вас є всі необхідні предмети. Виберіть тихе місце, де вас ніхто не турбуватиме. Розслабтеся, помедитуйте або виконайте дихальні вправи, щоб бути ясним і спокійним. Написання наміру. Візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому позитивний намір, наприклад: «Я очищаю свій простір і усуваю всю негативну енергію».

Візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому позитивний намір, наприклад: «Я очищаю свій простір і усуваю всю негативну енергію». Запалення пахощів. Запаліть пахощі і дозвольте диму поширитися по кімнаті. Обрисуйте себе або простір, який хочете очистити, димом.

Запаліть пахощі і дозвольте диму поширитися по кімнаті. Обрисуйте себе або простір, який хочете очистити, димом. Очищення водою. Візьміть миску з водою, візуалізуйте її очищення білим світлом і додайте дрібку солі, промовляючи свій намір. Використовуйте цю солону воду, щоб обприскати всі кути кімнати, а також вікна та двері.

Візьміть миску з водою, візуалізуйте її очищення білим світлом і додайте дрібку солі, промовляючи свій намір. Використовуйте цю солону воду, щоб обприскати всі кути кімнати, а також вікна та двері. Завершення. Загасіть свічку і пахощі. Подякуйте стихіям за допомогу в ритуалі. Знищте аркуш паперу, на якому ви написали намір, шляхом спалення або розірвання на дрібні шматочки, що символізує вивільнення негативної енергії.

Цей простий ритуал допоможе вам відчути себе захищеними і очистити простір від негативної енергії.