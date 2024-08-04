День Воздушных Сил Украины 2024: как поздравить защитников с праздником

Сегодня в Украине профессиональный праздник - День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Наши защитники бьют врага в небе, на море и в тылу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кого и как поздравлять с профессиональным праздником.

История праздника

Согласно Указу Президента от 27 июня 2007 военнослужащие Воздушных Сил Украины отмечают свой профессиональный праздник ежегодно в первое воскресенье августа. В 2024 году дата выпадает на 4 августа.

После обретения независимости Украина унаследовала крупную авиационную группировку, на базе которой 17 марта 1992 года были созданы Воздушные Силы Украины. Они стали одними из самых многочисленных в Европе, включая бомбардировочную, истребительную, штурмовую, разведывательную, транспортную авиацию и зенитные, ракетные и радиотехнические войска.

Миг-29 группы "Украинские соколы" (фото: Википедия)

Зенитно-ракетный комплекс "Оса" (фото: Википедия)

Зенитно-ракетный комплекс "С-300" (фото: Википедия)

В 2014 году во время антитеррористической операции авиация использовалась только для перевозки личного состава и грузов, а также для разведки. Но уже в 2022 году Воздушные Силы первыми вступили в бой против оккупантов, пытавшихся уничтожить систему противовоздушной обороны.

Сегодня Воздушные Силы продолжают отражать воздушные и ракетные атаки, приближая победу над врагом.

Как поздравить родных с Днем Воздушных Сил Украины (открытки: vitannya.in.ua)

Приветствие своими словами

Поздравляю с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины! Желаю вам непреклонной отваги, крепкого здоровья, безграничной энергии и сил. Пусть вас окружают искренние друзья, а любовь и счастье наполняют вашу жизнь. С праздником!

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В этот день хочу выразить благодарность всем военным Воздушным Силам ВСУ. Пусть ваше небо всегда будет мирным, полеты - безопасными, а техника - надежной. Желаю вам верных друзей, которые всегда будут рядом и поддержки со стороны родных. С праздником!

СУ-25 (фото: Википедия)

Су-25М (фото: Википедия)

Поздравляю с Днем Воздушных Сил Украины! Ваша отвага и профессионализм вызывают уважение и восхищение. Пусть ваше небо всегда будет чистым, полеты - удачными, а самолеты - исправными. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

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В этот праздничный день желаю вам, нашим защитникам, мирного неба и удачных полетов. Пусть техника всегда будет надежной, а полеты - безопасными. Спасибо за вашу отвагу и профессионализм. С праздником Воздушных Сил ВСУ!

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Поздравляю с Днем Воздушных Сил Украины! Вашей смелости и мастерству можно только позавидовать. Желаю вам крепкого здоровья, безоблачного неба и всегда удачных полетов. Вы - настоящие герои!

Патриотические слова к празднику Воздушных Сил ВСУ (открытки: vitanniachko.com.ua)

Стихи для защитников

Ми День Збройних Сил,

Сьогодні відзначаємо.

Здоров'я, мужності, кохання,

Хлопцям побажаємо.

Ви захищаєте наш спокій,

Завжди, скрізь і всюди,

В України сильне військо,

Хай знають всі це люди.

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День Збройних Сил

України відзначаємо,

Своїх доблесних воїнів

Ми сьогодні вітаємо!

Ви зберігаєте наш спокій

На землі та в морі.

Нам не страшний ворог будь-який

Поки ви в дозорі.

Кубок свій поспішаємо підняти

За вітчизну нашу,

Всім військовим побажати

Щастя і удачі!

Хорошие пожелания в День Воздушных Сил ВСУ (открытки: vitannya.in.ua)