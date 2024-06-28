День Петра і Павла: як молитися за здоров’я та заступництво

Молитва про заступництво

О, преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали і кров’ю вашою ниву Його удобрили! Почуйте чад ваших молитви й зітхання, серцем скорботним нині принесені. Бо беззаконнями затьмарені і через те лихами, як хмарами, обкладені, єлея ж доброго життя не маємо зовсім і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються.

О, сильні! Понесіть немочі наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і Шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння, навіки віків. Амінь.

Подячна молитва

Святий верховний Апостоле Петре, каменю віри, що на Христі, наріжному камені, Церкву сповіданням утверджував! Моли, щоб і я, що мудруваннями і плотськими похотями завжди коливаюсь, на тому ж Христі, Камені живому, обраному, чесному, вірою утверджений завжди перетворююся любов’ю в храм духовний, у священство святе, щоб возносити жертви духовні Богові Ісусу Христу.

Святий верховний Апостоле Павле, посудині обраний Христів, благодаті і слави Божої сповнений! Моли Творця, що має владу над творінням, щоб мене, посудині нині погублений, створив Собі посудину на честь, освяченим і благопотрібним, на всяке благе приготованим. Амінь.

Молитва Петру і Павлу про здоров'я

О, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб(а) Божий (а) (ім'я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захист від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь.