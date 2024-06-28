День Петра и Павла: как молиться за здоровье и покровительство

Молитва о заступничестве

О, преславные апостолы Петр и Павел, отдавшие души за Христа и кровью вашей ниву Его удобрили! Услышьте чад ваших молитвы и вздохов, скорбным сердцем ныне принесены. Ибо беззакониями омрачены и потому бедствиями, как облаками, обложены, елея же доброй жизни не имеем вовсе и не можем противиться волкам хищным, которые лишить нас наследия Божия нагло пытаются.

О, сильные! Понесите немощи наши, не удаляйтесь духом от нас, чтобы не избавились совсем от любви Божией, но крепким покровительством вашим нас защитите, чтобы помиловал Господь всех нас, молитв ваших совета, чтобы уничтожил рукописание неизмеримых грехов наших и чтобы уподобил со всеми святыми блаженного Царства и Брака. Агнца Своего, Ему же честь и Слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.

Благодарственная молитва

Святой верховный Апостоле Петр, камня веры, который на Христе, на краю камня, Церковь исповеданием утверждал! Моли, чтобы и я, что мудрованиями и плотскими похотями всегда колеблюсь, на том же Христе, Камне живом, избранном, честном, верой утвержденный всегда превращаюсь любовью в храм духовный, в священство святое, чтобы возносить жертвы духовные Богу Иисусу Христу.

Святой верховный Апостоле Павел, сосуде избранный Христов, благодати и славы Божией полон! Моли Творца, имеющего власть над творением, чтобы меня, сосуд ныне погубленный, сотворил Себе сосуд в честь, освященным и благонушительным, на всякое благо приготовленным. Аминь.

Молитва Петру и Павлу о здравии

О, святые апостолы Петр и Павел. Я, раб(а) Божий(а) (имя), обращаюсь к вам с просьбами об исцелении и защите от недугов. Услышьте же просьбы мои молитвы и не оставьте их без ответа. Как Господь Бог милосерден к тем, кто обращается к нему с молитвами, так и вы, ученики Спасителя нашего Иисуса Христа, будьте милосердны ко мне. Аминь.