День отца 2021: теплые поздравления для самых лучших пап в мире

День отца в Украине отмечается официально совсем недавно, всего с 2019 года, хотя в его история в мире началась более 100 лет назад. Празднуется он в третье воскресенье июня, и в 2021-м дата приходится на 20 июня.
Мы подготовили в подборке ниже милые поздравительные открытки, добрые стихи и теплые пожелания в прозе и в СМСках, которые подойдут и сыновьям, и дочерям.
Эти теплые строки и знаки внимания любимым папам в и их международный профессиональный день напомнят о ваших чувствах, помогут показать вашу любовь и заботу.
Ты, мой папа, самый лучший,
Сильный, добрый и родной,
Терпеливый и могучий,
Знай, что я всегда с тобой!
Я люблю тебя, родитель,
И горжусь, что мой отец –
Это в жизни победитель,
Это истинный боец!
***
Горжусь, что я папина дочка!
О многом хочу говорить
И каждую новую строчку
Готова тебе посвятить.
Пусть яркое солнце успеха
Сияет всегда на пути.
Побольше веселья и смеха,
А лучшее все - впереди!
***
Быть хорошим папой - ответственная работа, и ты с ней справляешься на все сто! Ты - мой пример для подражания, моя опора и защита. Поздравляю с Днем отца, милый папа, будь счастлив и всегда здоров!
***
***
Чем бы папу удивить?
Разве надо здесь мудрить?
Лучше честно заявлю:
Папа, я тебя люблю!
Всё, что хочешь, подарю!
***
Поздравляю, папочка,
С праздником тебя.
Будь здоров и счастлив,
Береги себя.
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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.
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***
Ты отец - глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
***
Отличных отцов не так много на свете,
Но мне несказанно с тобой повезло!
Ты самый чудесный на нашей планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой.
Пусть счастье, здоровье, удача и бодрость,
всегда за тобою идут по пятам.
Друзья и коллеги пусть тебя не подводят.
Иди без помех к своим классным мечтам!
***
За твоей сильной спиною,
Как за крепкою стеною!
Папа, ты - опора наша.
Обожаем до мурашек!
***
***
Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю!
***
Ты самый важный человек.
Люблю тебя, папуля.
И в День отца скажу тебе:
Горда тобой дочуля.
Ты для меня как супермен,
Защитник и спаситель.
И пусть завидуют мне все,
Что есть такой родитель.
***
***
Быть прекрасным папой – это очень важная работа. Ты, мой отец, стал примером для меня. Научил верить в жизнь, наслаждаться каждым мигом и постоянно совершенствоваться. Благодаря тебе я стал сильнее и мудрее. Поздравляю с твоим днем, желаю тебе счастья, здоровья и благополучия.
***
Сегодня, в день отца,
Тебя хочу поздравить.
Такого мудреца
Пришла пора восславить.
И низкий мой поклон
За то, что ты – мой папа.
Ты в жизни – чемпион,
Твой сын снимает шляпу.
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В меру строгий, справедливый,
Самый милый и любимый,
Лучше в мире нет тебя,
Папа, я люблю тебя!
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Между тем, дата празднования Дня отца 20 июня в этом году совпала с большим христианским праздником Троица, и если вы еще не успели поздравить родных и близких с Пятидесятницей, то этот материал придется кстати.
А еще в этот день отмечают свой профессиональный праздник работники медицинской сферы, поэтому не забудьте 20 июня поздравить наших врачей с Днем медика, поблагодарив их за непростой и очень важный труд.