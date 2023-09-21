День осіннього рівнодення 2023. Коли настане і що потрібно встигнути зробити

День осіннього рівнодення

2023 року день осіннього рівнодення розпочнеться 23 вересня о 06:50 ранку. Через різницю між календарним і тропічним роком дата осіннього рівнодення може бути в період з 21 по 24 вересня.

Рівнодення вважається кінцем астрономічного літа та початком астрономічної осені у Північній півкулі, а у Південній - кінцем астрономічної весни та початком астрономічного літа.

При цьому в обох півкуль тривалість дня дорівнює тривалості ночі - тобто, вони тривають по 12 годин.

У день осіннього рівнодення Сонце, якщо дивитися з боку екватора, сходить на сході та заходить на заході. Після осіннього рівнодення дні стають коротшими, а ночі довшими й настає холодніша пора.

Традиції дня осіннього рівнодення

У давні часи осіннє рівнодення вважали святом і намагалися віддячити богам за добрий урожай, тепле літо. До цього дня намагалися зібрати весь урожай і у християнстві - цього дня працівникам виплачували зарплату за працю на землі.

Існувала традиція ярмарків у день осіннього рівнодення, де працівники починали шукати нові вакансії. А ще ярмарки використовували для продажу овочів та фруктів та організовували масові гуляння.

Ще цього дня молоді дівчата використовували різні ритуали та ворожіння. Існує повір'я, що до сходу Сонця потрібно вмитися водою з джерела - це дасть красу і протягом року з'явиться близька людина. Джерельною водою також поливали дітей, щоб відвести хвороби чи зміцнити здоров'я.

У сучасному світі день осіннього рівнодення відзначають у кількох країнах світу - у Китаї, Кореї, Японії, а також у деяких індіанських племенах у США.

Цього дня намагаються подякувати Богові чи Всесвіту за все, що ми маємо зараз - від їжі на столах до теплих стосунків із близькими.

Езотерики використовують власний обряд, який виконують за 15 хвилин до приходу та через 15 хвилин після закінчення. Вони виходять на свіже повітря, спокійно сидять на землі та відкривають свій розум і почуття навколишньої природи.

Також можна зібратися з друзями та влаштувати невелику вечірку, приготувавши страви із сезонних продуктів.

Вважається, що в день осіннього рівнодення потрібно загадувати заповітні бажання та енергія цього дня дозволить їх швидше втілити у життя. Можна також складати плани на майбутнє.

Заборони на день осіннього рівнодення

Не можна сваритися, лаятись, бажати комусь зла.

Не можна позичати гроші та позичати.

День варто присвятити своєму фізичному та душевному здоров'ю, а от починати щось нове – не варто.