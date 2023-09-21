День осеннего равноденствия 2023. Когда наступит и что нужно успеть сделать

День осеннего равноденствия

В 2023 году день осеннего равноденствия начнется 23 сентября в 06:50 утра. Из-за различий между календарным и тропическим годом дата осеннего равноденствия может быть в период с 21 по 24 сентября.

Равноденствие считается концом астрономического лета и началом астрономической осени в Северном полушарии, а в Южном - концом астрономической весны и началом астрономического лета.

При этом в обеих полушариях продолжительность дня равна продолжительности ночи - то есть, они длятся по 12 часов.

В день осеннего равноденствия Солнце, если смотреть со стороны экватора, восходит строго на востоке и заходит строго на западе. После осеннего равноденствия дни становятся короче, а ночи длиннее и наступает более холодная пора.

Традиции дня осеннего равноденствия

В древние времена осеннее равноденствие считали праздником и старались отблагодарить богов за хороший урожай, теплое лето. До этого дня старались собрать весь урожай и в христианстве - в этот день работникам выплачивали зарплату за работу на земле.

Существовала традиция ярмарок в день осеннего равноденствия, где работники начинали искать новые вакансии. А еще ярмарки использовали для продажи овощей и фруктов и организовывали массовые гуляния.

Еще в этот день молодые девушки использовали различные ритуалы и гадания. Существует поверье, что до восхода Солнца нужно умыться водой из родника - это даст красоту и в течение года появится близкий человек. Родниковой водой также поливали детей, чтобы отвести болезни или укрепить здоровье.

В современном мире день осеннего равноденствия отмечают в нескольких странах мира - в Китае, Корее, Японии, а также в некоторых индейских племенах в США.

В этот день стараются поблагодарить Бога или Вселенную за все, что мы имеем сейчас - от еды на столах до теплых отношений с близкими.

Эзотерики используют собственный обряд, который выполняют за 15 минут до прихода и через 15 минут после окончания. Они выходят на свежий воздух, спокойно сидят на земле и открывают свой разум и чувства окружающей природе.

Также можно собраться с друзьями и устроить небольшую вечеринку, приготовив блюда из сезонных продуктов.

Считается, что в день осеннего равноденствия нужно загадывать заветные желания и энергия этого дня позволит их быстрее воплотить в жизнь. Можно также составлять планы на будущее.

Запреты на день осеннего равноденствия

Нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.

Нельзя одалживать деньги и брать в долг.

День стоит посвятить своему физическому и душевному здоровью, а вот начинать что-то новое - не стоит.