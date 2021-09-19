День осеннего равноденствия 2021: почему эта дата особенная и какие есть запреты

День осеннего равноденствия в 2021 году наступит в среду, 22 сентября. Точное время – в 22:20. Этот день называется "днем силы" и с древних времен ему приписывают особую энергетику и возможности. В 2021 году день осеннего равноденствия станет особенным днем, так как дата состоит из семи цифр "два".

Почему День осеннего равноденствия станет важным днем и какие есть строгие запреты – читайте в материале ниже.

С дня осеннего равноденствия начинается астрономическая осень. Равноденствие – астрономическое явление, центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. По сути, Солнце пересекает осенью экватор с севера на юг, а весной – с юга на север.

После дня осеннего равноденствия Солнце начинает всходить позже, а садиться раньше, а сам день идет на убыль до дня зимнего солнцестояния.

Символическое значение Дня осеннего равноденствия

В старину этим днем отмечали праздники урожая и окончательно провожали лета. После – начиналась подготовка к зиме. В западной традиции День осеннего равноденствия имеет название Мабон – символическое освобождение от всего отжившего и ненужного. Еще в этот день чтят всех членов женской половины семьи.

В этот день энергетика на Земле будет уравновешенной. Солнце и Луна будут находиться в гармонии друг к другу и благодаря этому эмоциональное состояние людей станет стабильным. Боль прошлого отпустит и ослабеет, а стрессы и апатия уйдут. Благодаря сочетанию сразу семи двоек – 22 сентября считается днем, когда можно заняться запуском нового бизнеса, введением нового в свою жизнь, посетить парикмахера, сделать маникюр, обновить свой гардероб.

Что символизирует двойка

Добронравие, миролюбие, великодушие, корректность и тактичность, основанные на интуиции, проницательности и понимании человеческой души. Еще романтизм, артистичность натуры и исключительное чувство прекрасного. В некоторых позициях двойка – сочетание мужской и женской энергетики. Двойка – это ось симметрии, точка равновесия, которая обеспечивает состояние покоя внутреннего мира.

Что нужно сделать до Дня осеннего равноденствия

За день-два до 22 сентября нужно обязательно заняться чисткой своего пространства. Избавление от старого, ненужного и лишнего стоит провести везде – в жилье, на рабочем месте, в своих гаджетах, в мыслях и в окружении. Оставить нужно только то, что вам понадобится в ближайший год.

Все накопленные дела стоит завершить до 22 сентября - выполнить обещания, которые вы ранее дали близким людям, завершить ремонт, убрать в доме, избавиться от вредной привычки и поставить новые цели на ближайшее время.

Что делать в День осеннего равноденствия нельзя