День осіннього рівнодення 2021: чому ця дата особлива і які є заборони

День осіннього рівнодення у 2021 році настане в середу, 22 вересня. Точний час - о 22:20. Цей день називається "днем сили" і з давніх часів йому приписують особливу енергетику і можливості. У 2021 році день осіннього рівнодення стане особливим днем, оскільки дата складається з семи цифр "два".

Чому день осіннього рівнодення стане важливим днем і які є суворі заборони – читайте в матеріалі нижче.

З дня осіннього рівнодення починається астрономічна осінь. Рівнодення - астрономічне явище, центр Сонця у своєму видимому русі по екліптиці перетинає небесний екватор. По суті, Сонце перетинає восени екватор з півночі на південь, а навесні – з півдня на північ.

Після дня осіннього рівнодення Сонце починає сходити пізніше, а сідати раніше, а сам день йде на спад до дня зимового сонцестояння.

Символічне значення дня осіннього рівнодення

За старих часів цим днем відзначали свята врожаю та остаточно проводжали літо. Після - починалася підготовка до зими. У західній традиції День осіннього рівнодення має назву Мабон - символічне звільнення від усього віджилого і непотрібного. Ще в цей день шанують всіх членів жіночої половини сім'ї.

У цей день енергетика на землі буде врівноваженою. Сонце і Місяць будуть перебувати в гармонії один до одного і завдяки цьому емоційний стан людей стане стабільним. Біль минулого відпустить і ослабне, а стреси та апатія підуть. Завдяки поєднанню відразу семи двійок - 22 вересня вважається днем, коли можна зайнятися запуском нового бізнесу, введенням нового у своє життя, відвідати перукаря, зробити манікюр, оновити свій гардероб.

Що символізує двійка

Добрий характер, миролюбність, великодушність, коректність і тактовність, засновані на інтуїції, проникливості та розумінні людської душі. Ще романтизм, артистичність натури та виняткове почуття прекрасного. У деяких позиціях двійка - поєднання чоловічої та жіночої енергетики. Двійка - це вісь симетрії, точка рівноваги, яка забезпечує стан спокою внутрішнього світу.

Що потрібно зробити до дня осіннього рівнодення

За день-два до 22 вересня потрібно обов'язково зайнятися чищенням свого простору. Позбавлення від старого, непотрібного і зайвого варто провести скрізь - в житло, на робочому місці, у своїх гаджетах, в думках і в оточенні. Залишити потрібно тільки те, що вам знадобиться в найближчий рік.

Всі накопичені справи варто завершити до 22 вересня - виконати обіцянки, які ви раніше дали близьким людям, завершити ремонт, прибрати в будинку, позбутися шкідливої звички та поставити нові цілі на найближчий час.

Що робити в День осіннього рівнодення не можна