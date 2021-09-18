Любовь выйдет на первый план: женский гороскоп с 20 по 26 сентября

Гороскоп на сентябрь 202 1 говорит о то, что начало осени станет спокойным и размеренным. В отношениях с близкими наступит гармония и взаимопонимание, а самые сложные задачи начнут решаться легко.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 20 по 26 сентября. Об этом информирует Dailyhoro.

Овен

Остерегайтесь на этой неделе врагов и недоброжелателей, соперниц и токсичных людей. В финансах и любви могут возникнуть мелкие неприятности. В сложных ситуациях воспользуйтесь советами близких людей – мужа, родителей.

Телец

Неделя будет благоприятной о всех сферах жизни, преуспеть можно будет в любых делах. Помните, что все приложенные усилия дадут стопроцентный результат, а в любых начинаниях важна правильно подобранная стратегия. В бизнесе и работе подбирайте оригинальные решения, не используйте шаблоны.

Близнецы

Неделя будет непростая, но удачная. Пришло время выйти из тени и заявить о себе. Смело беритесь за новые дела, решайте накопленные проблемы на работе. В личной жизни идите навстречу своему мужчине, не играйте роль недоступного приза. Перестаньте усложнять жизнь своим ухажерам и разыгрывать из себя неприступную крепость.

Рак

Звезды и планеты будут благосклонны к Ракам на этой неделе. Они смогут получить все, о чем мечтают и практически сразу. Ставьте новые цели и почаще мечтайте о том, что хотите получить. Неделя подходит идеально для решения юридических проблем, собеседований, смены работы и открытия бизнеса.

Лев

Наведите порядок дома, избавьтесь от вещей, которые крадут вашу энергию. Это важно сделать не только в ближайшие дни, но и в будущем. Настало время для наведения уюта в вашем жилище, можете заняться его преобразованием. Это благоприятно скажется на удаче. НЕ ищите скрытый смысл во всем происходящем, руководствуйтесь логикой.

Дева

Ближайшие дни принесут Девам удачу. А вот в Полнолуние 21 сентября будьте осторожны – вам грозят неприятности, будьте в этот день спокойны и незаметны. На работе ситуация придет в норму. Проблемы со здоровьем не откладывайте в долгий ящик. Одиноким Девам стоит чаще оглядываться по сторонам – есть шанс встретить мужчину своей мечты.

Весы

На этой неделе вам придется много общаться с мужчинами и это будет не только по работе. Внимательно отнеситесь к этому общению, будьте наблюдательны и осторожны. Постарайтесь найти общий язык со всеми собеседниками. В семейной жизни у вас ожидаются удача, позитив и яркие эмоции.

Скорпион

У семейных Скорпионов могут возникнуть трудности в общении с близкими и мелкие неурядицы. Одинокие Скорпионы станут успешными в любви и новых знакомствах. Звезды подарят вам на этой неделе сильную харизму, обаяние и эти качества стоит применить во всех сферах жизни.

Стрелец

Отложите в сторону негативные мысли и постарайтесь настроиться на успех в личной жизни. Вам нужно победить внутренних демонов, чтобы добиться успеха в этой сфере. Постарайтесь оставаться в гуще событий, не уходите в зону комфорта, не пасуйте перед трудностями, не перекладывайте на других людей ответственность за свои ошибки.

Козерог

Вам стоит обзавестись новыми комнатными растениями, домашними животными, ну или обновить интерьер, сделать перестановку мебели, купить аксессуары для дома. Не бойтесь в эти дни неприятных случайностей. Вселенная внесет коррективы в ваши планы, но через некоторое время вы поймете, что эти изменения пошли на пользу.

Водолей

В начале недели может быть спад из-за Полнолуния. Но в середине недели все наладится. Полезным станет общение с женщинами своего рода – мамой, бабушкой, а также с подругами. В начале недели займитесь уборкой в доме. Можно пойти на шопинг и обновить гардероб.

Рыбы

Постарайтесь найти методы защиты от негатива, так как вокруг вас будет накапливаться отрицательная энергия звезд и планет. К четвергу ситуация успокоится и можно будет расслабиться. Во второй половине недели сможете решить все накопленные задачи и проблемы. Оставайтесь позитивными и не бойтесь попросить о помощи.